美中談判為川習會建正面架構 川普樂觀以對

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計卅日在南韓舉行眾所矚目的「川習會」。美國財長貝森特廿六日說，美中的談判官員已為這場峰會，建立非常正面的架構。川普本人廿六日更在年度東協（ＡＳＥＡＮ）峰會場邊對媒體預料，「會和中國達成一項良好協議」。

馬來西亞是川普第二任首次亞洲行的首站。他廿六日還在東協峰會場邊宣稱，「我們（川、習）已同意會面」，之後將在中國和他們會面，也將在華府或美國佛州海湖莊園與他們會面。

川普從美國飛往馬來西亞期間也在空軍一號上對媒體說，自己樂觀以對川習會，屆時將談到類鴉片藥物芬太尼與中國大買俄羅斯石油等議題，「我也希望，美國農民能得到妥善照顧」，而習近平當然也有他希望達成的目標，「我們會談很多事」。

美中自廿五至廿六日在馬來西亞吉隆坡舉行自五月以來的第五輪面對面磋商。美方與談代表貝森特在吉隆坡說，美中與談官員這兩天討論採購農產品、中國抖音海外版TikTok、芬太尼、貿易、稀土和整體的雙邊關係等廣泛議題。

美方另一位與談代表、美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾說，「我認為，我們正朝著兩位領袖舉行卓有成效會談的方向邁進」。他說，這兩天討論議題很廣泛，不只稀土，還包括延長美中貿易戰的休兵期。

廿六日在前述的磋商結束後，貝森特表示，「我會說，這次磋商具建設性、深遠又深入，讓我們能向前推進，並建立非常正面的架構，為兩國領袖會面奠基，供周四（卅日）討論」。但他不忘強調，川習會若達成任何延長美中貿易戰休兵期的協議，那都屬於「川普總統本人的決斷」。

貝森特也表明，此次磋商旨在替川、習接下來在南韓舉行的峰會，搭建一個成功的架構，「而我認為，我們的確辦到了」。貝森特另提到，川普此前揚言對中國輸美商品加徵百分之百關稅，現在「其實不在考慮範圍內了」。

貝森特預期中國將恢復大量採購美國黃豆好幾年，並將最近宣布對稀土出口的全面管制延後實施一年，「但美方將不會因此改變對中國的出口管制」。

貝森特指稱，川習會可能達成一項廣泛協議，包括延長美中貿易戰休兵期、解決美中對出售TikTok美國版的意見分歧，以及確保中國的稀土磁鐵出口，供應全球製造從半導體至飛機引擎的高端產品所需；美中領袖也正計畫在川習會中討論一項「全球和平計畫」。

何立峰稱成果不易 期盼中美相向而行

中國國務院副總理何立峰廿六日也說，中美磋商成果得來不易，需雙方共同維護，希望中美相向而行，進一步累積互信、管控分歧。中國商務部國際貿易談判代表李成鋼形容，這兩天非常緊張，美方表達強硬立場、中方堅定維護利益，雙方就相關議題的處理方案已形成初步共識。