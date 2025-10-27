聽新聞
華郵：川高會 台灣應是重要議題

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統川普出訪亞洲，預計廿八日與日本新任首相高市早苗會談。華盛頓郵報社論指出，對於這場會面，外界大多聚焦貿易及日本國防支出等爭議上，不過，最重要的議題仍未浮上檯面，也就是台灣。

這篇社論指出，高市是保守派「日本優先」的民族主義者，主張打擊非法移民並提高國防支出，與川普有許多共同點。儘管美日仍持續針對汽車關稅、駐日美軍費用等議題談判，但日本政策方向許多令川普滿意。

不過，川普可能與中國國家主席習近平達成廣泛貿易協議並對北京態度軟化，高市及日本政治圈深感不安。高市是日本政界堅定的親台派，她在川普亞洲行期間，是否會針對若中國犯台美國承諾協防台灣一事向川普施壓，值得關注。

社論指出，川普曾批評台灣，包括指控台灣竊取美國半導體產業，讓外界質疑若中國侵台美國是否會協助台灣。

儘管川普維持美國長期以來的對台海「戰略模糊」政策，但他仍堅稱，中國不會在他任內入侵台灣。

華郵指出，對日本而言，台灣為其新防衛戰略的關鍵一環，這項戰略將中國列為亞太地區不穩定的主要根源。沒有任何國家和台灣的關係比日本更深，而一旦中國奪取台灣，將使日本處於太平洋新冷戰前線。

日本的挑戰在於如何在整體對中政策上，尤其在台灣議題上，採取類似的措施。這篇社論說，川普是強硬的談判者，但美日在台海議題上的根本利益一致，「這座小島的命運，很可能取決於日本新任首相如何處理她與美國總統的關係」。

