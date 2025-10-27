陸不示弱 李成鋼被指無禮仍參與美中談判

中美宣告富有建設性地結束了在吉隆坡舉行的第五輪經貿磋商，此次會談亮點之一，是曾被美財長貝森特指責「很無禮」的大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼如常出席。法廣引述分析指，若讓李成鋼迴避這次談判，在北京看來形同向美方投降，這不符合大陸領導人習近平「硬扛到底」的風格。

自中美五月啟動經貿談判以來，李成鋼一直是大陸副總理何立峰率領的中方代表團主要成員之一，他的出席本不應讓外界意外，但貝森特幾日前公開對其嚴厲批評，掀起輿論關注。

李成鋼八月底曾訪華府，貝森特近日指這位「較低級官員」是「不請自來」，還指責李行為舉止失控並發表具威脅性言論，是典型北京戰狼式談判代表。而恰好在貝森特批評後，大陸本月廿日宣布免去李成鋼常駐世貿代表兼常駐聯合國日內瓦代表團副代表職務，外界一度以為他失勢。

事實上，李成鋼已於今年三月卅一日被任命為商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，只是按程序免去其副部級前職。另有分析指，李成鋼職務調整並非遭邊緣化或弱化，反而是集中精力參與對美博弈。

中共廿屆四中全會甫落幕，全會審議通過「十五五規畫」建議，北京駐美大使謝鋒日前出席駐美大使館與央視舉辦全球對話會美國專場，向美方人士說明大陸未來經濟政策時稱，新的五年，大陸創新力將加速迸發，「小院高牆」也好、「脫鈎斷鏈」也罷，都阻擋不了大陸前進步伐。