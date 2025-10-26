聽新聞
各國迎川普自有盤算 日韓面臨外交大考

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

紐約時報報導，美國總統川普第二任期首次亞洲行登場，行程涵蓋馬來西亞日本南韓。除了與中國大陸國家主席習近平會面受到矚目，川普行程中拜訪的國家也各自有盤算。東南亞希望藉此修補與美國的貿易關係；日本新任首相高市早苗迎來首場外交大考，力求穩住雙邊經貿與安全合作；南韓則希望化解關稅僵局，在美中競爭間爭取更多外交迴旋空間。

東南亞多國仍對川普先前課徵的高關稅心有餘悸，對華府保持警惕之餘，也期待新協議能為區域貿易關係注入穩定。對美國而言，東南亞是抗衡中國的重要戰略支點；而對東南亞國家而言，美國既是主要出口市場，也代表經濟與安全上的平衡力量。

川普廿七日轉赴日本訪問至廿九日，期間除了與日皇德仁會面，還將與日本首相高市早苗首度舉行「川高會」。

日本會談焦點在於完成與美貿易協議細節。雙方近期已釐清協議的多項模糊條文，但爭議仍在於如何分配日對美的五千五百億美元投資、貸款與擔保金額。

高市上任後對美態度轉趨溫和，希望維持協議穩定。日本方面也將尋求川普再次確認美日安全同盟承諾，作為應對中國軍事壓力的戰略保障。

川普第三站是南韓，廿九日將先與南韓總統李在明舉行「川李會」。首爾希望趁此機會化解貿易分歧，推進七月達成、價值三千五百億美元的對美投資協議，並避免汽車等關鍵出口繼續面臨美方百分之廿五關稅壓力。

不過，南韓同時依賴中國市場，李在明試圖在對美盟友關係與對中經濟往來間維持微妙平衡，這次與川普會談成為李在明外交手腕的一場考驗。

川普 日本 南韓 東南亞 馬來西亞 高市早苗 李在明

