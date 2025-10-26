川普出席東協峰會 見證泰柬「和平協議」

美國總統川普廿六日抵達馬來西亞東協峰會現場，見證泰國、柬埔寨簽署「和平協議」。川普同日分別就貿易及關鍵礦產議題，與泰、馬、柬領袖簽協議；華府希望藉此應對貿易失衡問題，並在中國大陸收緊稀土出口之際推動供應鏈多元化。

川普說，「吉隆坡和平協定」代表泰柬同意停止一切敵對行動，釋放十八名在停火後仍被拘留的柬埔寨戰俘，完成許多人認為不可能的事，可能挽救數百萬人生命。大馬等東協國家將派員監督協議落實，確保和平維持。

川普提到大馬總理安華在促成泰柬和談扮演要角。安華演說時感謝川普促成和平。柬埔寨總理洪馬內說，提名川普角逐諾貝爾和平獎，獲熱烈掌聲。泰國總理阿努廷說，希望年底前與美國完成關稅協議。

英國廣播公司引述知情官員報導，泰柬同意從邊境地區撤除重型武器、共同進行邊界勘測。泰國計畫在無爭議區域設置圍欄、展開聯合掃雷、共同打擊跨境詐騙集團。

美國有線電視新聞網報導，川普口中「和平協議」標題為「柬埔寨與泰國總理就大馬吉隆坡會晤結果的聯合宣言」。聯合國指出，宣言常在是雙方無意建立具約束力義務，但希望宣告特定目標時使用。

泰柬七月一度在邊境爆發五天致命衝突，後在川普斡旋下休兵。

川普並與泰、馬、柬領袖簽署互惠貿易協議。依協議，這些國家將致力處理關稅及非關稅障礙。根據白宮聲明，美對泰、馬、柬大部分輸美商品將維持百分之十九關稅。川普另與越南達成貿易協議，越南輸美商品稅率將維持百分之廿。

川普也與泰、馬簽訂關鍵礦產供應鏈多元化合作協議。依據協議，大馬同意不禁止對美國出口關鍵礦產或稀土元素，也不設定額度，但未明確提到大馬的承諾是否涵蓋原礦或已加工稀土。大馬也同意為美國工業及農業產品提供重大市場准入優惠。

美、泰共同宣布，泰國將對約百分之九十九美國商品取消關稅障礙。泰、馬、柬也在協議承諾會保障勞工權益並加強環境保護。大馬同意簡化化妝品和藥品等美國商品輸入規範。