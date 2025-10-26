聽新聞
川普出席東協峰會 見證泰柬「和平協議」

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
美國總統川普（右起）、柬埔寨總理洪馬內與泰國總理阿努廷廿六日在吉隆坡東協峰會場邊簽署泰柬和平協議。美聯社
美國總統川普（右起）、柬埔寨總理洪馬內與泰國總理阿努廷廿六日在吉隆坡東協峰會場邊簽署泰柬和平協議。美聯社

美國總統川普廿六日抵達馬來西亞東協峰會現場，見證泰國柬埔寨簽署「和平協議」。川普同日分別就貿易及關鍵礦產議題，與泰、馬、柬領袖簽協議；華府希望藉此應對貿易失衡問題，並在中國大陸收緊稀土出口之際推動供應鏈多元化。

川普說，「吉隆坡和平協定」代表泰柬同意停止一切敵對行動，釋放十八名在停火後仍被拘留的柬埔寨戰俘，完成許多人認為不可能的事，可能挽救數百萬人生命。大馬等東協國家將派員監督協議落實，確保和平維持。

川普提到大馬總理安華在促成泰柬和談扮演要角。安華演說時感謝川普促成和平。柬埔寨總理洪馬內說，提名川普角逐諾貝爾和平獎，獲熱烈掌聲。泰國總理阿努廷說，希望年底前與美國完成關稅協議。

英國廣播公司引述知情官員報導，泰柬同意從邊境地區撤除重型武器、共同進行邊界勘測。泰國計畫在無爭議區域設置圍欄、展開聯合掃雷、共同打擊跨境詐騙集團。

美國有線電視新聞網報導，川普口中「和平協議」標題為「柬埔寨與泰國總理就大馬吉隆坡會晤結果的聯合宣言」。聯合國指出，宣言常在是雙方無意建立具約束力義務，但希望宣告特定目標時使用。

泰柬七月一度在邊境爆發五天致命衝突，後在川普斡旋下休兵。

川普並與泰、馬、柬領袖簽署互惠貿易協議。依協議，這些國家將致力處理關稅及非關稅障礙。根據白宮聲明，美對泰、馬、柬大部分輸美商品將維持百分之十九關稅。川普另與越南達成貿易協議，越南輸美商品稅率將維持百分之廿。

川普也與泰、馬簽訂關鍵礦產供應鏈多元化合作協議。依據協議，大馬同意不禁止對美國出口關鍵礦產或稀土元素，也不設定額度，但未明確提到大馬的承諾是否涵蓋原礦或已加工稀土。大馬也同意為美國工業及農業產品提供重大市場准入優惠。

美、泰共同宣布，泰國將對約百分之九十九美國商品取消關稅障礙。泰、馬、柬也在協議承諾會保障勞工權益並加強環境保護。大馬同意簡化化妝品和藥品等美國商品輸入規範。

