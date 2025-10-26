魯比歐：美中協議 不會放棄台灣

美國國務卿魯比歐廿五日說，川普政府與中國大陸談判以達成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支持，「我不認為你們會看到那種貿易協議，內容是我們放棄台灣，換取得到貿易上的優惠待遇。沒人在考慮那件事」。

彭博與路透報導，魯比歐是在搭機從以色列前往卡達，以與美國總統川普會合共訪亞洲時，對隨行記者做前述發言。華爾街日報九月報導已披露，時值華府試圖與北京達成貿易協議，中國國家主席習近平希望川普政府正式聲明「反對」台獨。

美方若真做此讓步，將被視為北京一項重大外交勝利。一名美國高官廿四日說，川普政府無意改變關於共軍侵台時是否軍事介入的長期「戰略模糊」政策 。

川普預料卅日在今年亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會地主國南韓會晤習近平，這將是川普回任來首場「川習會」。華爾街日報說，在川普第二任首趟亞洲行議程，與習近平達成新貿易協議已成為首要任務，也引發美國盟友擔憂川普的交易談判可能損及其利益。

美國前外交官、華府智庫捍衛民主基金會中國項目主管辛格頓說，美國的亞洲盟友正受到戰略衝擊，其核心關切是，川普的交易本能是否可能導致與川習達成一項大交易，特別是將台灣邊緣化或削弱盟友影響力的協議。

川普訪問大馬後預定廿七日赴日，訪日期間將會晤新日相高市早苗。高市主張與美國建立密切關係，她廿四日也承諾提前兩年將防衛費增至國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二；此舉將為川普到訪營造更友善氣氛。川普接著將訪南韓，會見南韓總統李在明並參加ＡＰＥＣ峰會。

川普將卅日的南韓川習會形容為這次亞洲行真正的考驗，上周還預告會談結束時，將與中國達成真正公平、極好的貿易協議。

曾任職拜登政府的前副國務卿坎伯說，即將到來的川習會在亞洲引發相當大的焦慮和期待；亞洲盟友希望美中關係「不太熱、不太冷」，既擔心川習關係可能升級朝向對抗的情境，也擔憂兩人關係造就美中建立夥伴關係，繞過盟友做決策。

外交部：感謝美方堅定立場

記者黃婉婷／台北報導

美國總統川普及財長貝森特昨天預告川習會及美中談判樂觀，但美國國務卿魯比歐指出，不會以放棄台灣來換取貿易協議。外交部指出，外交部長林佳龍歡迎並感謝美國再次公開強調對台灣的堅定立場。

外交部說，將持續關注美中互動，確保台美關係穩定深化，以及台灣利益不受影響。