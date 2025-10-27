美中經貿磋商取得進展 專家：衝突降溫...有利陸經濟

經濟學家指出，美中經貿磋商取得進展，象徵雙方近兩周來再度升溫的貿易緊張又再度趨於緩和，將讓北京政府獲得喘息空間，得以集中精力處理內需疲軟，並且推動長期的科技發展。

美國財政部長貝森特和中國大陸國務院副總理何立峰率領的代表團在馬來西亞協商後，宣布針對貿易協議框架達成共識，留待美國總統川普與中國大陸國家主席習近平討論。

貝森特表示川普之前威脅加徵的100%關稅，可能不會實施，中方預料將「大量」採購黃豆，將延後實施稀土出口管制。中方代表則透露其他細節，包括延長關稅暫停期和擴大雙邊貿易。

不過，美中貿易緊張即便只是進入短暫的平靜期，也能給北京喘息空間，因為外部不確定性減少，允許中國大陸集中精力支持國內經濟、強化科技自主。從「十五五」規劃建議稿可看出，北京正集中力量解決需求一直落後於供給等問題。

只是，中國大陸的關稅稅率仍處於明顯劣勢。即使關稅戰休兵期展延，中國大陸輸美商品的實質輸美關稅仍約為40%，比全球平均水準高出約25個百分點，將繼續對出口構成重壓。