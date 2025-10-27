川普亞洲行 金融市場關注四議題

美國總統川普25日啟動重返白宮以來首見的亞洲行，不僅與馬來西亞、泰國及柬埔寨簽署貿易協議，也與巴西展開貿易談判，增添關稅戰趨緩的樂觀氛圍，預料將助漲全球股市，並且激勵稀土與國防類股、美國黃豆、東亞貨幣走揚，但要慎防川普打出「台灣牌」，可能引發台股動盪。

川普25日抵達馬來西亞吉隆坡，陸續和馬來西亞、泰國及柬埔寨簽署貿易和關鍵礦產協議，確認對來自這三國的多數產品課徵19%關稅，並且設定一些豁免範圍。

美國也公布與越南擬議的貿易協議框架細節，確認越南關稅為20%，待未來幾天敲定。

這些發展都有助為全球市場注入穩定力量，重燃對亞股、及與中國大陸經濟密切貨幣的投資熱情，包括人民幣、韓元及新台幣。法巴銀行（BNP Paribas）亞太股票與衍生品策略主管指出，稀土政策的緊張下降，將同時影響日本、台灣與南韓，因為稀土是這三個市場的共同風險。

川普未來幾天造訪日韓，也將談及國防支出，將牽動國防類股。

川普與中國大陸國家主席習近平會面的另一個焦點是黃豆，有望推升黃豆期貨行情，連帶拉抬小麥與玉米價格。Marex認為，美方將黃豆視為最優先項目，「中國若讓步，可交換到其他更關鍵領域更好的條件。」