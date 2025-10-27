快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

川普亞洲行 金融市場關注四議題

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普25日啟動重返白宮以來首見的亞洲行，不僅與馬來西亞、泰國及柬埔寨簽署貿易協議，也與巴西展開貿易談判，增添關稅戰趨緩的樂觀氛圍，預料將助漲全球股市，並且激勵稀土與國防類股、美國黃豆、東亞貨幣走揚，但要慎防川普打出「台灣牌」，可能引發台股動盪。

川普25日抵達馬來西亞吉隆坡，陸續和馬來西亞、泰國及柬埔寨簽署貿易和關鍵礦產協議，確認對來自這三國的多數產品課徵19%關稅，並且設定一些豁免範圍。

美國也公布與越南擬議的貿易協議框架細節，確認越南關稅為20%，待未來幾天敲定。

這些發展都有助為全球市場注入穩定力量，重燃對亞股、及與中國大陸經濟密切貨幣的投資熱情，包括人民幣、韓元及新台幣。法巴銀行（BNP Paribas）亞太股票與衍生品策略主管指出，稀土政策的緊張下降，將同時影響日本、台灣與南韓，因為稀土是這三個市場的共同風險。

川普未來幾天造訪日韓，也將談及國防支出，將牽動國防類股。

川普與中國大陸國家主席習近平會面的另一個焦點是黃豆，有望推升黃豆期貨行情，連帶拉抬小麥與玉米價格。Marex認為，美方將黃豆視為最優先項目，「中國若讓步，可交換到其他更關鍵領域更好的條件。」

馬來西亞 川普

川普再出手！怒嗆加拿大「敵對行為」 宣布加徵10％關稅引發網路爆議

影／大馬首相安華調侃川普「愛破壞規矩」 川普秒回1句話全場爆笑

川普拆東廂蓋宴會廳...面積幾是白宮主樓2倍大 耗資3億元

從關稅到軍事合作 亞洲行各國難題挑戰川普手腕

美中談判…為川習會建正面架構 川普樂觀以對

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計卅日在南韓舉行眾所矚目的「川習會」。美國財長貝森特廿六日說，美中的談判官員已為這...

魯比歐：美中協議 不會放棄台灣

美國國務卿魯比歐廿五日說，川普政府與中國大陸談判以達成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支持，「我不認為你們會看...

華郵：川普、高市會談台灣應是重要議題

美國總統川普出訪亞洲，預計廿八日與日本新任首相高市早苗會談。華盛頓郵報社論指出，對於這場會面，外界大多聚焦貿易及日本國防...

美國務卿喊話！魯比歐：美中談判不拿台灣當籌碼 「沒人在想那種事」

彭博資訊與路透報導，美國國務卿魯比歐25日表示，川普政府在與中國大陸談判促成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支...

美貿易代表：美中經貿磋商完全沒談台灣 川習會談不談台灣還說不準

美國福斯新聞及財經媒體巴隆周刊（Barron's）26日報導，美國貿易代表（USTR）葛里爾指稱，25日、26日連2天在...

美國財長：將與中國就稀土和大豆達成協議

（德國之聲中文網）美國財政部長貝森特在接受美國廣播公司（ABC）《本周》節目采訪時表示，美國威脅對中國商品加征100%關稅的立場實際上已被擱置，作為交換，北京方面將推遲對其稀土出口的限制。 貝森

