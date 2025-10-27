川普這趟亞洲行 各國各有盤算 台緊盯安全情勢

美國總統川普啟動亞洲行，將陸續造訪東南亞與日韓，亞洲各國各有盤算，東南亞希望藉此修補貿易關係，日本新科首相高市早苗迎來首場外交大考，南韓則希望藉機化解關稅僵局，台灣則關注對整體安全情勢影響。

美國國務卿魯比歐25日已喊話表示，川普政府在與中國大陸協商貿易協議時，不會放棄長期支持台灣的立場。

魯比歐25日搭機從以色列前往卡達，與川普會合前往亞洲時表示，「如果大家擔心的是，我們會為了在某種貿易協議、取得優惠待遇，以拋棄台灣作為交換」，「沒有人這麼打算」，強調台灣無須擔心美中貿易談判。近來外媒報導，中國大陸希望施壓美國改變傳統立場，正式表態反對台灣獨立。

川普26日抵達馬來西亞，見證他自稱促成的「泰國－柬埔寨和平協議」簽署儀式，陸續確認了和馬來西亞、泰國、柬埔寨及越南的關稅協議，之後出席東南亞國協（ASEAN）峰會，會晤至少十位東南亞區域領袖。東南亞在對華府關稅保持警惕之餘，也期待能為地區貿易與安全增添穩定。

川普接著將轉赴日本，分別與日本德仁天皇、以及高市早苗會面。川普25日已與高市通話，為高市上任來兩人首度通話，高市表示兩人進行「良好而坦誠」的談話。川普和高市的日本會談焦點，預料將是完成貿易協議細節、國防支出等。豐田汽車也將在川普訪日時，宣布再度從美國進口汽車的計畫。

川普的第三站是南韓，將與南韓總統李在明舉行雙邊峰會。首爾希望藉機化解分歧，讓雙方7月達成、價值3,500億美元的對美投資協議生效，以避免汽車等關鍵出口繼續遭課徵25%關稅。川普25日表示，美韓貿易協議已「相當接近敲定」。

另一方面，川普也不排除在訪韓期間，與北韓領導人金正恩會面，「如果他聯絡，我就會碰面」。美國資深官員也說，雖然川普的公開行程不包含「川金會」，但「事態總會改變」。



