川普：將與習近平達「全面協議」 北京可能延後稀土管制

在「川習會」30日登場前，美中代表在貿易會談後都樂觀表示，針對出口管制、芬太尼及船舶費用等一系列歧見達成共識，待兩國領袖敲定最終協議，美國可望不對中國大陸加徵100%關稅，北京也可能延後全面稀土管制實施時間。

美國總統川普24日在啟動第二任期內首場亞洲行前受訪表示，他預期30日將與習近平討論農業、芬太尼與中國大陸購買俄羅斯石油等議題，並期望兩人能達成「一份完整協議」，「我們將討論許多事情，我認為我們有很高的機會能達成一份非常全面的協議」。這次川習會將是川普重回白宮以來，美中領袖首次面對面會談。

此外，美中最新一輪貿易會談26日在馬來西亞吉隆坡結束。美國財長貝森特表示，美中談及芬太尼、TikTok、農業採購與更廣泛的美中關係等議題，雙方已達成「非常成功的協議框架」，將供美中領袖會談時進一步討論確認，川普對陸貨課徵100%關稅的威脅已「實質排除在選項外」，並預期大陸將採購「大量黃豆」，並且延後實施全面稀土管制的時間。

貝森特說，「所以我預期100%（關稅）威脅已遠去，中國立即實施稀土出口管制制度的威脅也一樣」，他相信中國大陸會延長實施出口管制「一年」。

中國大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼26日表示，雙方經貿團隊就雙方關注的經貿議題進行「深入、坦誠討論和交流」。並稱針對雙方關心議題建設性討論，形成初步共識，接下來會履行內部報批程序。

李成鋼說，雙方討論包括眾多議題，比如出口管制、進一步延長暫停對等關稅問題、芬太尼關稅和芬太尼禁毒合作、美方301船舶收費相關措施問題等議題。

中方領談人、國務院副總理何立峰表示，中美經貿磋商成果來之不易，需要雙方共同維護。希望美方與中方相向而行，共同落實兩國元首歷次通話重要共識和今年以來歷次經貿磋商成果，進一步累積互信、管控分歧，拓展互利合作，推動雙邊經貿關係不斷邁向更高水平。