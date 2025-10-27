美國財長：將與中國就稀土和大豆達成協議

（德國之聲中文網）美國財政部長貝森特在接受美國廣播公司（ABC）《本周》節目采訪時表示，美國威脅對中國商品加征100%關稅的立場實際上已被擱置，作為交換，北京方面將推遲對其稀土出口的限制。

貝森特在馬來西亞首都吉隆坡與中國國務院副總理何立峰結束會談後表示，“關稅將被避免”；對於稀土出口管制，中國將“推遲一年，重新審查”。

貝森特發表上述言論之際，特朗普已在吉隆坡開啟亞洲之行。他將在韓國與習近平會晤。

貝森特表示，他預計兩位領導人將在峰會上正式宣布這項協議。

他還表示，北京同意向美國農民進行“大量”采購。中國曾是美國大豆出口的最大買家，但隨著貿易爭端的加劇，中國暫停了所有訂單。

“我相信，當與中國達成協議的消息公布後，我們的大豆種植戶會感到非常高興，”貝森特說道。

美國農民是特朗普的票倉，但在中美關稅戰中受到巨大影響。

