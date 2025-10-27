快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

美國財長：將與中國就稀土和大豆達成協議

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）美國財政部長貝森特在接受美國廣播公司（ABC）《本周》節目采訪時表示，美國威脅對中國商品加征100%關稅的立場實際上已被擱置，作為交換，北京方面將推遲對其稀土出口的限制。

貝森特在馬來西亞首都吉隆坡與中國國務院副總理何立峰結束會談後表示，“關稅將被避免”；對於稀土出口管制，中國將“推遲一年，重新審查”。

貝森特發表上述言論之際，特朗普已在吉隆坡開啟亞洲之行。他將在韓國與習近平會晤。

貝森特表示，他預計兩位領導人將在峰會上正式宣布這項協議。

他還表示，北京同意向美國農民進行“大量”采購。中國曾是美國大豆出口的最大買家，但隨著貿易爭端的加劇，中國暫停了所有訂單。

“我相信，當與中國達成協議的消息公布後，我們的大豆種植戶會感到非常高興，”貝森特說道。

美國農民是特朗普的票倉，但在中美關稅戰中受到巨大影響。

（法新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

美中談判…為川習會建正面架構 川普樂觀以對

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計卅日在南韓舉行眾所矚目的「川習會」。美國財長貝森特廿六日說，美中的談判官員已為這...

魯比歐：美中協議 不會放棄台灣

美國國務卿魯比歐廿五日說，川普政府與中國大陸談判以達成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支持，「我不認為你們會看...

華郵：川普、高市會談台灣應是重要議題

美國總統川普出訪亞洲，預計廿八日與日本新任首相高市早苗會談。華盛頓郵報社論指出，對於這場會面，外界大多聚焦貿易及日本國防...

美國務卿喊話！魯比歐：美中談判不拿台灣當籌碼 「沒人在想那種事」

彭博資訊與路透報導，美國國務卿魯比歐25日表示，川普政府在與中國大陸談判促成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支...

美國財長：將與中國就稀土和大豆達成協議

（德國之聲中文網）美國財政部長貝森特在接受美國廣播公司（ABC）《本周》節目采訪時表示，美國威脅對中國商品加征100%關稅的立場實際上已被擱置，作為交換，北京方面將推遲對其稀土出口的限制。 貝森

美貿易代表：美中經貿磋商完全沒談台灣 川習會談不談台灣還說不準

美國福斯新聞及財經媒體巴隆周刊（Barron's）26日報導，美國貿易代表（USTR）葛里爾指稱，25日、26日連2天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。