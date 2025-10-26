美中談妥了！美財長：美中達成貿易框架 吉隆坡會談議題曝光

彭博資訊報導，美國總統川普與中國大陸國家主席即將在10月30日舉行會談的背景下，美國財政部長貝森特26日表示，美中已達成一項「非常成功的協議框架」，將供美中領袖會談時進一步討論確認，他並透露會中談及芬太尼、TikTok、農業採購與更廣泛的美中關係等議題。

美中25日起在馬來西亞進行貿易談判，貝森特26日與中國官員談判告一段落後，在吉隆坡向記者說明，雙方已達成一項「非常成功的協議框架」，供兩國領袖進一步討論。

貝森特透露，雙方談及農產品採購、TikTok、芬太尼、貿易、稀土以及整體雙邊關係。他形容此次會談「具建設性、廣泛且深入」，並讓雙方得以「為即將舉行的領袖會談建立積極的基礎」。

這輪談判地點選在吉隆坡地標摩天大樓默迪卡118舉行，與此同時，川普正在附近的會展中心出席東協（ASEAN）領袖會議。

中方尚未發表公開評論。

針對農產品採購部分，貝森特說，他期待美中領袖屆時能確認相關共識。

他補充，這一輪談判與以往不同，主要目的是為即將在南韓舉行的川習會鋪路。

貝森特表示：「我們的目標是為兩位領袖在南韓的會晤建立一個成功的框架，而我認為，我們確實做到了。」