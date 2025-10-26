快訊

美中談妥了！美財長：美中達成貿易框架 吉隆坡會談議題曝光

政府抽獎超好中？他揭農糧署冷門活動 笑稱「獎品拿到手軟」

中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

美中談妥了！美財長：美中達成貿易框架 吉隆坡會談議題曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國財政部長貝森特（左）與貿易代表葛里爾（右）15日於華府。路透
美國財政部長貝森特（左）與貿易代表葛里爾（右）15日於華府。路透

彭博資訊報導，美國總統川普與中國大陸國家主席即將在10月30日舉行會談的背景下，美國財政部長貝森特26日表示，美中已達成一項「非常成功的協議框架」，將供美中領袖會談時進一步討論確認，他並透露會中談及芬太尼、TikTok、農業採購與更廣泛的美中關係等議題。

美中25日起在馬來西亞進行貿易談判，貝森特26日與中國官員談判告一段落後，在吉隆坡向記者說明，雙方已達成一項「非常成功的協議框架」，供兩國領袖進一步討論。

貝森特透露，雙方談及農產品採購、TikTok、芬太尼、貿易、稀土以及整體雙邊關係。他形容此次會談「具建設性、廣泛且深入」，並讓雙方得以「為即將舉行的領袖會談建立積極的基礎」。

這輪談判地點選在吉隆坡地標摩天大樓默迪卡118舉行，與此同時，川普正在附近的會展中心出席東協（ASEAN）領袖會議。

中方尚未發表公開評論。

針對農產品採購部分，貝森特說，他期待美中領袖屆時能確認相關共識。

他補充，這一輪談判與以往不同，主要目的是為即將在南韓舉行的川習會鋪路。

貝森特表示：「我們的目標是為兩位領袖在南韓的會晤建立一個成功的框架，而我認為，我們確實做到了。」

美中關係 貝森特 川普 習近平

延伸閱讀

誰的功勞？美股創新高、債市風平浪靜 華爾街：「貝森特護盤」奏效

美中官員吉隆坡貿易談判 美方：磋商非常具建設性

美中官員吉隆坡會談 避貿易戰升溫挽救川習會

美財長宣布將重手制裁俄羅斯 痛批普亭不誠實坦率

相關新聞

美中談妥了！美財長：美中達成貿易框架 吉隆坡會談議題曝光

彭博資訊報導，美國總統川普與中國大陸國家主席即將在10月30日舉行會談的背景下，美國財政部長貝森特26日表示，美中已達成...

泰國柬埔寨正式簽署和平協議！川普高喊「完成不可能的任務」

美國總統川普26日抵達馬來西亞，馬不停蹄前往東協（ASEAN）峰會現場，見證泰國與柬埔寨正式簽署和平協議。川普率先發表演...

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

美國總統川普26日飛抵馬來西亞，大馬首相安華親自迎接，川普下機後跟著迎賓舞團開心得手舞足蹈，畫面也在社群曝光。隨後，川普...

川習會前美中談判現重大進展！美貿易代表：幾乎可交川習簽署

彭博資訊報導，美中經貿官員25日起在馬來西亞舉行會談，美國貿易代表葛里爾26日稍早受訪透露，談判正推進至最後的細節階段，...

美國務卿喊話！魯比歐：美中談判不拿台灣當籌碼 「沒人在想那種事」

彭博資訊與路透報導，美國國務卿魯比歐25日表示，川普政府在與中國大陸談判促成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支...

泰柬停火協議遇泰王太后駕崩 川普專機一抵達就簽

美國總統川普今天抵達馬來西亞，將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議，然而泰王太后日前辭世，經緊急協調後，簽署儀式改在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。