泰國柬埔寨正式簽署和平協議！川普高喊「完成不可能的任務」

美國總統川普26日抵達馬來西亞，馬不停蹄前往東協（ASEAN）峰會現場，見證泰國與柬埔寨正式簽署和平協議。川普率先發表演說，大讚「完成了許多人認為不可能的事」，隨後大馬首相安華演說感謝川普促成和平，柬埔寨總理洪馬內致詞稱提名川普角逐諾貝爾和平獎獲現場熱烈掌聲，泰國總理阿努廷也致詞稱希望年底前與美國完成關稅協議。

川普表示：「我們完成了一件許多人認為不可能的事」，並稱這項和平協議可能挽救數百萬人的生命，接著簡短向泰國致哀，悼念24日駕崩的泰王太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit），說她「深受愛戴與尊敬」。川普表示，締結這份協議是「向她摯愛的國家帶來和平祝福，最崇高的紀念」。

柬埔寨總理洪馬內表情嚴肅，神情不動。川普則特別提到大馬首相安華在促成泰柬和談中扮演關鍵角色，並回憶自己「打了很多通電話」，形容雙方能在7月達成停火「非常了不起」。

川普表示，這份被稱為「吉隆坡和平協定」（Kuala Lumpur Peace Accords）的協議，標誌著兩國同意停止一切敵對行動，致力建立睦鄰友好關係，並釋放18名在先前停火後仍被拘留的柬埔寨戰俘，但目前尚不清楚具體釋放時間。東協觀察員，包括馬來西亞在內，將派遣人員監督協議落實，確保和平得以維持。

根據BBC稍早引述知情協議官員，雙方同意從邊境地區撤除重型武器；共同進行邊界勘測，泰國並計畫在無爭議區域設置圍欄；展開聯合掃雷行動；以及共同打擊跨境詐騙集團。

川普表示，除了這份和平協議外，「美國也將與柬埔寨簽署一項重大貿易協議，並與泰國簽署一份極為重要的關鍵礦產協議」。

川普也重申自今年1月展開第二任期以來，在促成8場衝突結束中發揮作用，他補充說：「我聽說巴基斯坦和阿富汗之間又有些動靜，但我會很快解決的。」

隨後大馬、泰國與柬埔寨領袖分別致詞後，泰柬正式簽署和平協議，現場爆出熱烈掌聲。