影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

美國總統川普26日飛抵馬來西亞，大馬首相安華親自迎接，川普下機後跟著迎賓舞團開心得手舞足蹈，畫面也在社群曝光。隨後，川普與安華搭專車前往東協（ASEAN）峰會現場，屆時川普將見證泰國與柬埔寨簽署和平協議，這是他出訪亞洲首站吉隆坡的首要任務。

川普搭乘空軍一號抵達吉隆坡國際機場時，馬來西亞首相安華親自迎接，並由舞者團表演傳統迎賓舞。川普開心得對著舞者手舞足蹈，接著他雙手各持美國與馬來西亞國旗登上座車，與安華一同前往東協峰會場地。

泰柬今年7月因邊境爭議問題爆發衝突，雙方互射火箭與重砲，造成至少48人死亡、約30萬人流離失所。隨後兩國在川普威脅擱置貿易談判後收手並達成和平協議。

這次川普在馬來西亞的首要任務之一正是見證泰柬簽署和平協議；此外將與安華舉行會談並簽署雙邊貿易協議。

另外，路透報導，白宮證實，川普26日也將與巴西總統魯拉會面，討論美方對巴西商品課徵50%高關稅的問題。魯拉先前批評美國對巴西貿易長期順差達4100億美元，認為川普重稅是「錯誤」。川普則在啟程前暗示，可能考慮調降對巴西相關關稅。

President Trump starts the first Asian tour of his second term with a dance as he arrives in Malaysia for the Asean Summit.



Follow live updates here: https://t.co/zBWYJTeOGr pic.twitter.com/SlBacSeMzD — Bloomberg (@business) 2025年10月26日