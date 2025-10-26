川習會前美中談判現重大進展！美貿易代表：幾乎可交川習簽署

彭博資訊報導，美中經貿官員25日起在馬來西亞舉行會談，美國貿易代表葛里爾26日稍早受訪透露，談判正推進至最後的細節階段，已達到幾乎可提交雙方領袖審閱的程度，並預期美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在10月30日的會晤將「富有成效」。

葛里爾26日接受媒體訪問透露，美中從25日晚間密集磋商，在26日上午也花了很多時間「討論一個可能的未來架構」。

他表示，雙方在吉隆坡的談判極具建設性，「目前正邁向協議的最後細節階段，屆時可將成果提交兩國領袖審閱，並決定是否共同簽署。」

彭博報導描述，這無疑為預計10月30日在南韓舉行的川習會帶來正面訊號，顯示雙方在關鍵議題上的分歧已大致化解，或至少有所縮小。

外界指出，美中延長休戰協議與討論稀土議題，意味雙方正試圖確立一個避免緊張關係升級的談判框架，同時為後續處理更具爭議的問題預留空間。

目前各界高度關注美中潛在協議的具體內容，根據多家外媒，川普正力推中國恢復採購美國大豆、打擊芬太尼走私，並放寬對稀土出口的限制。