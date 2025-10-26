快訊

川習會前美中談判現重大進展！美貿易代表：幾乎可交川習簽署

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2017年時任的美國總統川普（右）拜訪北京會晤中國國家主席習近平（左）。美聯社
2017年時任的美國總統川普（右）拜訪北京會晤中國國家主席習近平（左）。美聯社

彭博資訊報導，美中經貿官員25日起在馬來西亞舉行會談，美國貿易代表葛里爾26日稍早受訪透露，談判正推進至最後的細節階段，已達到幾乎可提交雙方領袖審閱的程度，並預期美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在10月30日的會晤將「富有成效」。

葛里爾26日接受媒體訪問透露，美中從25日晚間密集磋商，在26日上午也花了很多時間「討論一個可能的未來架構」。

他表示，雙方在吉隆坡的談判極具建設性，「目前正邁向協議的最後細節階段，屆時可將成果提交兩國領袖審閱，並決定是否共同簽署。」

彭博報導描述，這無疑為預計10月30日在南韓舉行的川習會帶來正面訊號，顯示雙方在關鍵議題上的分歧已大致化解，或至少有所縮小。

外界指出，美中延長休戰協議與討論稀土議題，意味雙方正試圖確立一個避免緊張關係升級的談判框架，同時為後續處理更具爭議的問題預留空間。

目前各界高度關注美中潛在協議的具體內容，根據多家外媒，川普正力推中國恢復採購美國大豆、打擊芬太尼走私，並放寬對稀土出口的限制。

想從他身上得到什麼？川普亞洲行正式登場 各國盤算一次看

美加貿易火線再升溫！川普怒對加拿大多課10%關稅 原因曝光

川習會倒數登場！川普：將和習近平談3議題 「可望達全面協議」

美官員：若普亭遲不停戰 川普政府準備祭新制裁

想從他身上得到什麼？川普亞洲行正式登場 各國盤算一次看

紐約時報報導，美國總統川普26日抵達馬來西亞，他的第二任期首次亞洲行正式登場，行程涵蓋馬來西亞、日本與南韓。除了萬眾矚目...

美國務卿喊話！魯比歐：美中談判不拿台灣當籌碼 「沒人在想那種事」

彭博資訊與路透報導，美國國務卿魯比歐25日表示，川普政府在與中國大陸談判促成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支...

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

美國總統川普26日飛抵馬來西亞，大馬首相安華親自迎接，川普下機後跟著迎賓舞團開心得手舞足蹈，畫面也在社群曝光。隨後，川普...

泰柬停火協議遇泰王太后駕崩 川普專機一抵達就簽

美國總統川普今天抵達馬來西亞，將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議，然而泰王太后日前辭世，經緊急協調後，簽署儀式改在...

川普將會日相高市早苗 華郵社論：台灣是最重要議題

美國總統川普出訪亞洲，預計28日與日本新任首相高市早苗舉行雙邊會談。華郵社論指出，針對這場會面，外界大多聚焦於貿易及日本...

