想從他身上得到什麼？川普亞洲行正式登場 各國盤算一次看

紐約時報報導，美國總統川普26日抵達馬來西亞，他的第二任期首次亞洲行正式登場，行程涵蓋馬來西亞、日本與南韓。除了萬眾矚目的川習會之外，行程中拜訪的國家也各自有盤算：東南亞希望藉此修補貿易關係、重建對華府的信任；日本新任首相高市早苗迎來首場外交大考，力求穩住雙邊經貿與安全合作；南韓則希望藉機化解關稅僵局，在美中競爭間爭取更多外交回旋空間。

東南亞多國成「警惕的觀眾」盼穩定貿易關係、重建信任

川普26日上午9時54分飛抵馬來西亞吉隆坡，並已調整行程，將先見證他自稱促成的「泰國–柬埔寨和平協議」簽署儀式，當日稍晚會晤大馬首相安華簽署貿易協議；後續川普將出席東協（ASEAN）峰會，會晤至少10位東南亞區域領袖。

東南亞多國仍對川普先前課徵的高額關稅心有餘悸，對華府保持警惕之餘，也期待新協議能為區域貿易關係注入穩定。對美國而言，東南亞是抗衡中國的重要戰略支點；而對東南亞國家而言，美國既是主要出口市場，也代表經濟與安全上的平衡力量。各國正密切觀察馬來西亞協議內容，視為未來與美談判的風向指標。

日本尋求敲定貿易協議 高市早苗迎「首次大考」

川普第2站轉赴日本，自27日至29日期間除了與日皇德仁會面，還將與日本新首相高市早苗首度舉行「川高會」。

日本會談焦點在於完成與美國貿易協議的細節。雙方近期已釐清協議中的多項模糊條文，但爭議仍在於如何分配日本對美國的5500億美元投資、貸款與擔保金額。

高市上任後對美態度轉趨溫和，希望維持協議穩定，同時料將面對川普要求東京擴大軍費支出、加強區域防衛角色。日本方面也將借此尋求川普再次確認美日安全同盟承諾，作為應對中國軍事壓力的戰略保障。

南韓想化解美韓協議僵局 李在明任內辦最大國際會議

川普第3站是南韓，29日將先與南韓總統李在明舉行「川李會」。首爾希望趁此機會化解貿易分歧，推進7月達成、價值3500億美元的對美投資協議，並避免汽車等關鍵出口繼續面臨25%關稅壓力。不過，南韓同時依賴中國市場，李在明試圖在對美盟友關係與對中經濟往來之間維持微妙平衡，這趟會談成為他外交手腕的一場考驗。

另外，2025年亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，這是李在明上任迄今主持規模最大的國際會議。