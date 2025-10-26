川普將會日相高市早苗 華郵社論：台灣是最重要議題

美國總統川普出訪亞洲，預計28日與日本新任首相高市早苗舉行雙邊會談。華郵社論指出，針對這場會面，外界大多聚焦於貿易及日本國防支出等爭議上，不過，最重要的議題仍未浮上檯面，也就是台灣。

川普（Donald Trump）展開亞洲行，預計先後訪問馬來西亞、日本及韓國，預計28日在日本與高市早苗會談。

高市本週稍早就任日本首相，華盛頓郵報（TheWashington Post）昨天發布一篇社論指出，高市是保守派「日本優先」的民族主義者，主張打擊非法移民並提高國防支出，與川普有許多共同點。儘管美日仍持續針對汽車關稅、駐日美軍費用等議題談判，但日本政策方向許多部分令川普滿意。

不過，高市及日本整體政治圈對川普可能在與中國國家主席習近平達成廣泛貿易協議的過程中，對北京態度轉趨軟化，而深感不安。川普預計30日和習近平在韓國舉行雙邊會，這場會談備受全球矚目。

社論寫道，高市為日本政界堅定的親台派，她是否會在川普亞洲行期間，針對中國若對台發動攻擊，美國是否承諾協防台灣一事向川普施壓，值得關注。

社論指出，川普對台灣發表過批評性的言論，包括指控台灣竊取美國半導體產業，讓外界質疑萬一中國侵台，美國是否會協助台灣。儘管川普維持美國長期以來的「戰略模糊」政策，但他仍堅稱，中國不會在他任內入侵台灣。

川普今天稍早飛往亞洲途中在專機上被媒體問及為何認為中國無意犯台，他除了表示「希望他們不會這麼做」，還說「這麼做對他們可能會非常危險」。至於是否考慮改變美國對台政策，他則說，「現在不想談這個，不想製造任何複雜局面」。

川普出發前在白宮受訪表示，會和習近平談到台灣，他還說「很尊重台灣」。

華郵社論指出，對日本而言，台灣為其新防衛戰略的關鍵一環，這項戰略將中國列為亞太地區不穩定的主要根源。沒有任何國家和台灣的關係比日本更深，而一旦中國奪取台灣，將使日本處於太平洋新冷戰的前線。

高市4月訪台時曾說，強化東京和台北的安全合作「至關重要」，並呼籲在區域民主夥伴之間建立包括韓國、澳洲及菲律賓在內的「準安全聯盟」。社論認為，美國應歡迎這項發展，因為如果中國奪取台灣，對日本及其盟友的損害，無疑將削弱美國在該區域的地位。

社論指出，日本領導人也許會以歐洲為借鏡。川普重返白宮初期曾斥責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），並試圖拉攏俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），如今卻對俄羅斯石油公司施加制裁，美國的歐洲盟友在促使川普改變俄烏戰爭立場方面發揮作用。

社論分析，日本的挑戰在於如何在整體對中政策上，尤其在台灣議題上，採取類似的措施。川普是強硬的談判者，但美日在中國和台灣議題上的根本利益一致。「這座小島的命運，很可能取決於日本新任首相如何處理她與美國總統的關係。」