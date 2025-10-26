聽新聞
美國務卿喊話！魯比歐：美中談判不拿台灣當籌碼 「沒人在想那種事」
彭博資訊與路透報導，美國國務卿魯比歐25日表示，川普政府在與中國大陸談判促成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支持立場，強調台灣無須擔心在馬來西亞舉行的美中貿易談判。
魯比歐25日搭機從以色列前往卡達，與美國總統川普會合前往亞洲時表示：「我不認為會出現那種情況，如果有人擔心，美國會為了在貿易上取得有利條件而放棄台灣—沒有人在考慮那種事。」
近來外媒報導，中國國家主席習近平再次施壓美國改變傳統立場，正式表態反對台灣獨立。這項讓步若成真，將被視為北京一項重大外交勝利。
川普預計10月30日在南韓出席亞太經濟合作（APEC）峰會與習近平會晤，這將是川普今年1月重返白宮以來，美中領袖首度面對面舉行會談。
