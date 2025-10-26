快訊

ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮

神準！北港朝天宮「六畜」公籤預告農曆九月初有變 應驗爆非洲豬瘟

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

聽新聞
0:00 / 0:00

美中貿易談判前 川普專機停卡達晤盟友穩固中東

中央社／ 空軍一號機上25日綜合外電報導
美國總統川普25日在空軍一號接受記者採訪。（美聯社）
美國總統川普25日在空軍一號接受記者採訪。（美聯社）

美國總統川普在啟程赴亞洲與中國國家主席習近平進行關鍵的貿易談判之前，今天順道會晤卡達國王和總理。卡達是維繫脆弱加薩和平協議的主要盟友。

法新社報導，這次會談進行之際，以色列在加薩（Gaza）對一名據稱屬於伊斯蘭聖戰組織（IslamicJihad）的武裝分子進行空襲，違反川普斡旋達成的停火協議。

川普預計將在他亞洲行的最後一天在南韓與習近平會面，以期達成協議，終結這場重創全球兩大經濟體的貿易戰。他同時表示，也樂意在這次亞洲行中會見北韓領導人金正恩。

這是川普自1月重返白宮、再度掀起關稅和國際交易風波以來首次亞洲行，他此行也將訪問馬來西亞和日本。

在停靠卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的總統專機空軍一號上，川普會見卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）和總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）。烏代德空軍基地是美軍中央司令部的中東地區總部。

川普說：「我們在中東帶來不可思議的和平，而他們（指卡達）在其中扮演非常重要的角色。」他拒絕接受提問，隨後記者便被請了出去。

川普稍早在空軍一號上告訴記者，他希望與習近平舉行一場「非常好的會談」，並表示他預期中國會達成協議，避免原定於11月1日生效的額外100%關稅。

他還引發外界猜測，可能自2019年以來首次與金正恩會面。當時這位共和黨籍總統於第一個任期內在南北韓非軍事區舉行會談。川普說：「我對此持開放態度。」

當被問及是否會考慮承認北韓為核武國家作為談判的先決條件時，川普回答：「我認為他們某種程度而言就是核武大國了…我要說，他們擁有許多核武。」

金正恩表示，如果美方不再堅持要求北韓放棄核武庫，他也願意與美國總統會面。

川普 卡達 北韓

延伸閱讀

美官員：若普亭遲不停戰 川普政府準備祭新制裁

川普：將和習近平談農業芬太尼議題 可望達全面協議

川普：不願浪費時間見普亭 除非俄烏停戰協議有望達成

CNN：川普考慮打擊委內瑞拉境內毒品設施　尚未定案

相關新聞

美國務卿喊話！魯比歐：美中談判不拿台灣當籌碼 「沒人在想那種事」

彭博資訊與路透報導，美國國務卿魯比歐25日表示，川普政府在與中國大陸談判促成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支...

川習會倒數登場！川普：將和習近平談3議題 「可望達全面協議」

彭博資訊26日報導，美國總統川普24日晚間展開其第二任內首次亞洲行，他在搭乘空軍一號前往首站馬來西亞途中受訪表示，預計1...

川普將會日相高市早苗 華郵社論：台灣是最重要議題

美國總統川普出訪亞洲，預計28日與日本新任首相高市早苗舉行雙邊會談。華郵社論指出，針對這場會面，外界大多聚焦於貿易及日本...

美中貿易談判前 川普專機停卡達晤盟友穩固中東

美國總統川普在啟程赴亞洲與中國國家主席習近平進行關鍵的貿易談判之前，今天順道會晤卡達國王和總理。卡達是維繫脆弱加薩和平協...

高市早苗28日會川普 將贈安倍生前高球桿

美國總統川普亞洲行將在日本待三天兩夜，廿八日與日相高市早苗舉行峰會。日本各界咸認為，這是高市能否與美國總統川普建立信賴關係的第一步、也是最關鍵一步。川普廿四日在飛往東協峰會的空軍一號專機上，被媒體問到對高市的印象時表示，「久仰大名」。

川習會將談台灣 美學者：川普心思難捉摸

川習會預計周四在南韓舉行，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）弗里曼中國研究講座主任萊文表示，她認為川習會會討論到台灣議題，但不確定美國總統川普會如何回應中國國家主席習近平的要求，指川普的作風可能與過去不同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。