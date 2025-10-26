川習會倒數登場！川普：將和習近平談3議題 「可望達全面協議」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普25日在空軍一號上接受記者採訪。法新社

彭博資訊26日報導，美國總統川普24日晚間展開其第二任內首次亞洲行，他在搭乘空軍一號前往首站馬來西亞途中受訪表示，預計10月30日與中國國家主席習近平會晤將討論農業、芬太尼與中國購買俄羅斯石油等議題，並樂觀稱「有很大機會達成非常全面的協議」。

這次川習會將是川普重回白宮以來，美中領袖首次面對面會談。兩人今年已至少通話三次。川普曾表示，直接會談是解決兩國在關稅、出口管制、農業採購、芬太尼走私，以及台灣和烏克蘭戰爭等地緣政治議題的最好辦法。

川普表示，他對與習近平的會談抱持樂觀，預計雙方將討論中國出口芬太尼成分及未向美國採購大豆的問題，他說，「希望美國的農民能被照顧好」，並指習近平也有他希望爭取的目標。

此外，川普表示「可能」還會談到中國採購俄羅斯石油的問題。近來中國國營企業包括中國石化在美國制裁俄羅斯石油公司與路克石油後，已經取消部分俄羅斯海運原油採購。

川普稱，他和習近平「會談到很多事情」，「我認為我們有很大機會達成一項非常全面的協議。」

