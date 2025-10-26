川習會倒數登場！川普：將和習近平談3議題 「可望達全面協議」
彭博資訊26日報導，美國總統川普24日晚間展開其第二任內首次亞洲行，他在搭乘空軍一號前往首站馬來西亞途中受訪表示，預計10月30日與中國國家主席習近平會晤將討論農業、芬太尼與中國購買俄羅斯石油等議題，並樂觀稱「有很大機會達成非常全面的協議」。
這次川習會將是川普重回白宮以來，美中領袖首次面對面會談。兩人今年已至少通話三次。川普曾表示，直接會談是解決兩國在關稅、出口管制、農業採購、芬太尼走私，以及台灣和烏克蘭戰爭等地緣政治議題的最好辦法。
川普表示，他對與習近平的會談抱持樂觀，預計雙方將討論中國出口芬太尼成分及未向美國採購大豆的問題，他說，「希望美國的農民能被照顧好」，並指習近平也有他希望爭取的目標。
此外，川普表示「可能」還會談到中國採購俄羅斯石油的問題。近來中國國營企業包括中國石化在美國制裁俄羅斯石油公司與路克石油後，已經取消部分俄羅斯海運原油採購。
川普稱，他和習近平「會談到很多事情」，「我認為我們有很大機會達成一項非常全面的協議。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言