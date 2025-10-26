聽新聞
高市早苗28日會川普 將贈安倍生前高球桿

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本首相高市早苗（右）25日在東京羽田機場搭機，準備前往馬來西亞出席東協峰會。 （美聯社）
美國總統川普亞洲行將在日本待三天兩夜，廿八日與日相高市早苗舉行峰會。日本各界咸認為，這是高市能否與美國總統川普建立信賴關係的第一步、也是最關鍵一步。川普廿四日在飛往東協峰會的空軍一號專機上，被媒體問到對高市的印象時表示，「久仰大名」。

眾所周知，高市視二○二二年七月遇刺身亡的安倍晉三為政治導師。安倍任內最後幾年，正好是川普的第一任，兩人建立可互稱名字：「唐納」與「晉三」的親近關係。

川普廿四日在空軍一號上對媒體說，聽過關於高市的好評，期待兩人會面。川普還說，「安倍是他好友，兩人曾關係良好，這是個好兆頭；安倍在世時欣賞她，她也景仰安倍」。

另外，日本富士新聞網廿四日獨家報導，高市正考慮在川普本周訪日時，將安倍生前所用的高爾夫球桿轉贈川普。這也是安倍遺孀安倍昭惠的意思，高市希望如法炮製安倍當年藉高爾夫球和川普培養信賴關係的做法。

除了球桿，川普二○一七年十一月訪日期間，與安倍及日籍高爾夫球名將松山英樹一起球敘時，松山用過且簽名的高爾夫球袋，及去年元旦發生震災的能登半島石川縣金澤市所產金箔製作的高爾夫球，也可能是高市此次送給川普的伴手禮。

高市早苗 川普 日本 峰會 東協 安倍

