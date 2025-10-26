聽新聞
川習會將談台灣 美學者：川普心思難捉摸

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普展開亞洲行，在登上空軍一號前回答記者問題。 （路透）
美國總統川普展開亞洲行，在登上空軍一號前回答記者問題。 （路透）

川習會預計周四在南韓舉行，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）弗里曼中國研究講座主任萊文表示，她認為川習會會討論到台灣議題，但不確定美國總統川普會如何回應中國國家主席習近平的要求，指川普的作風可能與過去不同。

川普即將出訪亞洲，ＣＳＩＳ廿四日舉行記者會，邀請專家學者分析川普亞洲行和川習會。目前各界盤點川習會可能涉及的議題，包括稀土、關稅、大豆和芬太尼等，川普日前也表示，他預期雙方會討論到台灣，但不願透露可能會討論到的內容。

萊文表示，依她過去在美國國務院任職經驗，對口的中方代表永遠會提到台灣，告誡美國的對台支持；她認為，中國很有可能會要求美國表態反對台灣獨立，這很重要，因為美國不對台灣的最終狀態表達立場；中國也可能要求美國停止對台軍售，並反對賴清德總統，因為賴清德在中國眼中是死忠的台獨分子。

萊文分析，中方勢必會提出這樣的要求，但美國政府過去做法是聆聽中方的對台立場，並表達美方長久以來不變的對台立場即一中政策，依循台灣關係法等原則，接著美中就會討論下一個議題，不過，川普存在不確定因素，她不確定川普是否也會這樣回應習近平的對台要求，因為川普總是認為過去的美國總統在美中互動上，沒有把戰略議題和戰術上的經濟問題，以及與中國合作的可能性連結在一起。

川普日前表示，大豆會是川習會重要的討論主題，並指中國現在沒有向美國購買大豆，讓美國的大豆農受到損失。ＣＳＩＳ經濟計畫主任勒克表示，若川普想在川習會之後宣告成功，至少要在農產品的議題上及時取得解決方案，否則可能看到很多美國國內的農民面臨破產，尤其聯邦政府關門，政府難以向受損的農民提供補貼或紓困，但中國做出採購承諾與當真兌現落實承諾是兩回事，美中在川普第一任總統任期達成的第一階段貿易協議就沒有成功。

