美媒：中共看準這一點 對川普重拳出擊、讓步很少

華爾街日報廿三日報導，有了與川普第一任交手的前車之鑑，中國面對他第二任時採取新策略，即「重拳出擊、讓步很少」，例如對稀土出口管制展現強硬立場，而在成本相對低的議題做出些微讓步，像TikTok。

陸新策略：迎合川普「交易大師」

接近中國決策高層的人士說，習近平已針對川普制定新策略，迎合川普自認的「交易大師」形象，在川普關切的備受矚目問題讓步，但也決定在川普政府對中國出手時更強硬回擊，以占據籌碼，展現實力和不可預測性。

美國前副國務卿坎伯說，中國常被川普第一任的施壓策略搞得措手不及，這次習近平希望做好準備，知道川普想和他保持好關係，且川普尊重實力而非讓步。知情人士稱，習的新信條是美國必須適應中國實力的現實，他堅信中國在稀土問題握有王牌，可藉此要求美國重大讓步。

前述策略四月首次顯露跡象，當時北京迅速反制川普「解放日」關稅，切斷對美國公司的稀土磁鐵供應。華爾街立即感受到衝擊。該策略最有力例證則是十月初美中試圖敲定南韓「川習會」時，習近平指示以空前強度反擊美國最近一項出口管制，中國商務部九日即公布廣泛稀土出口限制。

這種策略是基於北京一個核心信念，即川普從根本上秉持「交易式」思維，不太注重意識形態。中國決策者相信可利用川普對達成交易的熱情，削弱其政府對中鷹派的影響力。坎伯說，中方旨在創造「軟硬兼施」策略。中方將在迎合川普達成交易願望的同時，施加沉痛經濟壓力。

施壓與安撫並行，已成為中國戰略的基石。美中九月馬德里貿易談判前，習近平知道需要做讓步，才能獲得真正想要的，即與川普舉行峰會，一對一解決問題。這個讓步就是TikTok。對川普，迫使TikTok出售是一場圍繞國安議題構建的民粹式勝利，但這對習近平只是低成本談判籌碼。

中方規畫 川習互訪談台灣問題

結果習近平為與川普舉行一系列峰會鋪平道路。繼月底川習會，中方還希望安排川普明年初訪中，最終讓習明年底訪美。

台灣問題是習近平議程上的重中之重，他計畫利用與川普的會晤，敦促其擺脫戰略模糊政策，正式聲明美國「反對」台獨。作為前述這種交易式策略的另一跡象，在川習預料會晤前，中方正考慮應川普要求大買美國大豆。接近北京的人士稱，中國高層的想法是川習既然要會面，買點大豆又何妨？