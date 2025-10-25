一度延期！ 美國總統川普首次與日本首相高市早苗通話

日本首相高市早苗25日晚間抵馬來西亞首都吉隆坡，準備出席東協峰會。高市也在當晚與美國總統川普通話。這是她自就任日相以來首次與川普通話。川普預定自27日起訪問日本3天，28日與高市舉行會談。

時事通信社報導，高市在下榻酒店和正搭乘空軍1號的川普通話約10分鐘。時事通信社25日下午一度報導稱，2人首次以美日領袖身分進行的通話，因川普「準備不及」而延期，但當晚該日媒又將原先的報導撤下。

共同社24日先引述日本政府相關人士獨家報導，高市和川普雙方協調進行通話，時間大約為25日。這是她21日就任後，2人首度通話，將談到強化美日同盟與實現「自由開放印太」的重要性。

高市25在通話中向川普強調，「日美同盟是在我主政下，日本外交和安保的首要之務」。2人也同意讓美日同盟更上層樓。

高市對川普說，日本在美國對北京的戰略及印太戰略中，都是非常重要的國家，並呼籲川普共同推動自由開放印太構想，同時請川普協助處理上世紀日本人遭北韓綁架的問題。

高市也讚揚川普在促成加薩停火協議上做出的貢獻。川普則談到與已故日相安倍晉三相處時的點點滴滴，並向高市說，「我知道妳是安倍生前很欣賞的政治人物」。