聽新聞
0:00 / 0:00

一度延期！ 美國總統川普首次與日本首相高市早苗通話

聯合報／ 編譯羅方妤茅毅／即時報導
日本首相高市早苗（右）25日在東京羽田機場搭機準備前往馬來西亞出席東協峰會前向民眾揮手致意。美聯社
日本首相高市早苗（右）25日在東京羽田機場搭機準備前往馬來西亞出席東協峰會前向民眾揮手致意。美聯社

日本首相高市早苗25日晚間抵馬來西亞首都吉隆坡，準備出席東協峰會。高市也在當晚與美國總統川普通話。這是她自就任日相以來首次與川普通話。川普預定自27日起訪問日本3天，28日與高市舉行會談。

時事通信社報導，高市在下榻酒店和正搭乘空軍1號的川普通話約10分鐘。時事通信社25日下午一度報導稱，2人首次以美日領袖身分進行的通話，因川普「準備不及」而延期，但當晚該日媒又將原先的報導撤下。

共同社24日先引述日本政府相關人士獨家報導，高市和川普雙方協調進行通話，時間大約為25日。這是她21日就任後，2人首度通話，將談到強化美日同盟與實現「自由開放印太」的重要性。

高市25在通話中向川普強調，「日美同盟是在我主政下，日本外交和安保的首要之務」。2人也同意讓美日同盟更上層樓。

高市對川普說，日本在美國對北京的戰略及印太戰略中，都是非常重要的國家，並呼籲川普共同推動自由開放印太構想，同時請川普協助處理上世紀日本人遭北韓綁架的問題。

高市也讚揚川普在促成加薩停火協議上做出的貢獻。川普則談到與已故日相安倍晉三相處時的點點滴滴，並向高市說，「我知道妳是安倍生前很欣賞的政治人物」。

川普 日本 普通話

延伸閱讀

再角逐白宮寶座？賀錦麗專訪稱「可能」成為總統 砲轟川普是暴君

誰的功勞？美股創新高、債市風平浪靜 華爾街：「貝森特護盤」奏效

川習會預計談台灣 學者示警「若雙方嚴重誤判」：美中會有衝突

亞洲行盼會金正恩 被問北韓是否具核武國地位？川普認了：某種程度上是

相關新聞

川習會預計談台灣 學者示警「若雙方嚴重誤判」：美中會有衝突

美國總統川普預計30日在韓國與中國國家主席習近平會晤。學者解析，台灣是美中最敏感、最關鍵議題，雙方討論可以明確底線、避免...

「尊重台灣」川普亞洲行啟程

美國總統川普廿四日晚間展開其第二任首次的亞洲行，預計卅日與中國大陸國家主席習近平在南韓舉行眾所矚目的「川習會」。川普廿四...

一度延期！ 美國總統川普首次與日本首相高市早苗通話

日本首相高市早苗25日晚間抵馬來西亞首都吉隆坡，準備出席東協峰會。高市也在當晚與美國總統川普通話。這是她自就任日相以來首...

投資人快看！外媒整理「川習會」相關議題 要提防川普打台灣牌

30日登場的「川習會」牽動全球投資人的神經，影響範圍包括稀土、國防軍工產業到農產品等市場。彭博新聞採訪投資專家，提到萬一...

亞洲行盼會金正恩 被問北韓是否具核武國地位？川普認了：某種程度上是

針對北韓要求被承認為核武國作為與華府對話條件，美國總統川普今天表示，北韓「某程度上是核武國」。他稍早展開亞洲行之前還說，...

大陸停買美國大豆…陸買家哀號巴西大豆太貴 將成川習會主要議題

美中貿易戰下，中國暫停採購美國大豆，轉向巴西等國購買。不過，中國大豆產業協會表示，巴西大豆的高溢價令中國買家卻步，中國尚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。