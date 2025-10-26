「尊重台灣」川普亞洲行啟程

美國總統川普廿四日晚間展開其第二任首次的亞洲行，預計卅日與中國大陸國家主席習近平在南韓舉行眾所矚目的「川習會」。川普廿四日晚間簡短受訪時表示，他會和習近平談到台灣，「我很尊重台灣」。

對本報駐美記者廿四日晚間提問屆時是否會與習近平談到台灣？川普答道，「我會談到台灣，我不會去那裡，不過會與習近平談到台灣；我很尊重台灣」。

川普廿四日在空軍一號上又談到台灣。被問到為何認為中國無意對台動武時他說，「我希望他們不會這麼做，我們必須等著瞧。他們也許會、也許不會這麼做。我是希望不會，我認為這麼做對他們可能很危險」。

至於任內是否會考慮改變美國對台政策，川普避談說，「我現在不想講這個，不想製造任何複雜局面。這次出訪已夠複雜了」。他並補充說，「我認為中國希望擁有輝煌的十年，他們確實能辦到，但他們也可能面臨糟糕的幾年，他們不希望這樣」。他預期川習會將「非常好」。

川普此行首站是廿六日飛抵馬來西亞，將出席東協（ＡＳＥＡＮ）峰會；第二站轉赴日本，自廿七至廿九日期間除了與日皇德仁會面，還將與日本新首相高市早苗首度舉行「川高會」；第三站則是南韓，廿九日先與南韓總統李在明舉行「川李會」，這也是兩人自八月以來的第二場峰會。

最後的重頭戲則是川普預計在卅日啟程返美前，於當天上午在年度亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊和習近平會談。川普上周在白宮和澳洲總理艾班尼斯會面時也提到，他與習近平會在南韓談到很多議題，預計台灣議題會是討論的內容之一。

路透廿四日報導說，此行將考驗川普達成交易的能力。

路透引述多位專家分析，北京也許會在這次會談放寬向全球國防工業出口稀土的限制，華府則不會徵收百分之百關稅；假如未能成事，川習會恐告吹。

美對中啟動三○一調查

川習會前夕，美國貿易代表署廿四日發出新聞稿宣布，擬基於美國「一九七四年貿易法」的三○一條款中的授權，對中國是否落實美中在美國總統川普第一任期簽署的「第一階段貿易協議」展開調查。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇回應，中方堅決反對美方的不實指控和相關調查。

彭博廿五日則引述幾位美國高官報導，由於川普政府在川習會前夕採取行動加強施壓中國，川普在接下來的亞洲行期間，將希望和美國貿易夥伴簽署經濟協議及關鍵礦物協議。

根據在川普廿四日啟程前向媒體簡報的幾位美國官員所述，他此行將尋求會有助讓該地區資源得以建立更可靠產業供應鏈、有助全球經濟成長，並確保更多外國對美投資的協議。

未計畫舉行「川金會」

外界雖臆測川普在其亞洲行期間，可能會與北韓領袖金正恩會面，但一位匿名美國高官廿四日對法新社說，川普下周訪問南韓時，並未計畫舉行「川金會」。不過川普廿四日被問到是否可能在南韓與金正恩會面時答道，「我希望能見他，他知道我們會去那；我不知道，我們已通知他，他知道我要去」。川普當天在空軍一號上還「承認」北韓「在某種程度上是核武國」。