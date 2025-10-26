川普將尋求亞洲礦產合作 強化對中談判籌碼

白宮官員透露，美國總統川普此行亞洲，將尋求和貿易夥伴簽署經濟協議和攸關國安的礦產合作案，藉此向中國大陸國家主席習近平施壓。

官員24日在川普啟程前向媒體表示，川普希望簽署多項協議後，有助釋放亞洲資源潛力、建立更穩定的供應鏈、促進全球經濟成長，並確保更多投資進入美國。

川普此行將先訪問馬來西亞，出席東南亞國協（ASEAN）高峰會，隨後前往日本和南韓，參加亞太經合會（APEC）高峰會，此行最後安排和習近平會晤。

馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）25日表示，馬來西亞正和美國討論礦產合作協議。當彭博記者問到，馬來西亞是否會在26日和川普簽署貿易協議時一併簽署礦產協議時，東姑賽夫魯說：「有這個可能。」

馬來西亞對美出口目前遭加徵19%關稅，川普也不排除對半導體產品課徵最高達300%的關稅。身為全球第六大半導體出口國，馬來西亞對此表達疑慮。美國是馬來西亞半導體出口的第三大市場。

在和習近平會面前，川普也有意強化自身談判的籌碼。川普政府24日宣布，將調查中國大陸是否遵守他上任期間簽署的貿易協議，為對陸加徵更多關稅預留後路。