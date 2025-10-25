投資人快看！外媒整理「川習會」相關議題 要提防川普打台灣牌

30日登場的「川習會」牽動全球投資人的神經，影響範圍包括稀土、國防軍工產業到農產品等市場。彭博新聞採訪投資專家，提到萬一美國總統川普打出「台灣牌」，可能引發台股動盪，並帶動全球市場避險情緒。

如果美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的會面，一如川普預期的「成功」，彭博新聞指出，可能為全球市場注入穩定力量，重燃對亞洲股市及與中國大陸經濟密切的相關貨幣的投資熱情。但若談判破裂，則可能再度引爆市場波動與拋售。

瑞銀全球財富管理新興市場策略師Xingchen Yu說，「川習會可能成為穩定市場的重要里程碑」，「這樣的環境有利於在市場下跌時逢低布局，尤其是在具備結構性與周期性成長動能的領域，例如，中國科技、印度、巴西與更廣泛的新興市場股票」。

彭博整理以下與「川習會」相關的產業與議題，建議投資人可多加留意：

稀土

川普在啟程前列出稀土、芬太尼、黃豆、與台灣，是美中關係的四大關鍵議題，同時美中雙邊貿易最新一輪談判24日至27日在馬來西亞首都吉隆坡舉行。

據美方高層官員透露，川普此行將尋求與貿易夥伴簽署關鍵礦產協議，重點在於建立穩定的供應鏈，並吸引更多相關投資回流美國。不過官員未具體說明協議內容。

本月初，北京宣布對稀土出口實施新的限制措施，再度引發摩擦。中國掌握了約70%的全球稀土供應。出口限制措施刺激了中國的金力永磁與澳洲萊納斯（Lynas）等礦業公司股票今年大幅上漲。

北京當局近日試圖緩解緊張，向外資企業保證，新出口管制目的並非在阻礙正常貿易。但日本提出警告，表示中國若限制稀土出口，恐重創其汽車製造業。

法巴銀行（BNP Paribas）亞太股票與衍生品策略主管Jason Lui表示：「稀土政策的緊張可能下降，這將同時影響日本、台灣與南韓，因為稀土是這三個市場的共同風險。」

軍工

台灣問題仍是美中關係中最具爭議的議題之一，勢必成為川習會的重要焦點。投資人將密切關注雙方在此議題上的新表態。

Reed Capital Partners副投資長Gerald Gan指出，「若川普選擇打『台灣牌』，可能引發台股動盪，並在全球市場帶起避險情緒」，「隨著安全憂慮升溫，區域內與國防軍工相關的題材，尤其在韓國、中國與日本，可能迎來向上的動能。」

韓國主要軍工承包商韓華航太（Hanwha Aerospace）今年股價已上漲超過200%，日本三菱重工的股價也翻了一倍。

轉運

川普這次的亞洲行，首先參與東協峰會，東南亞投資人將關注美國擬對「轉運」也就是「洗產地」的貨品，徵收40% 額外關稅，這項政策的進展。加課轉運關稅最主要的目的就在防止中國商品在東南亞國家洗產地。

越南是這個風險影響最大的國家；越南股市因資本市場改革與可能升級為新興市場的樂觀情緒，今年已上漲約33%，位居亞洲前段班。Asia Frontier Capital基金經理人Ruchir Desai認為，如果40%轉運關稅政策能有更多明確訊息，消除疑慮，投資人對越南牛市的信心將更強。

黃豆

「川習會」另一個焦點是黃豆。芝加哥全球基準大豆價格在過去兩周上漲約5%，投資人押注華府將敦促北京恢復採購美國黃豆。黃豆近期漲勢也帶動了小麥與玉米價格。

Marex穀物與油籽業務執行董事Richard Buttenshaw說，美方將黃豆視為最優先項目，若最終毫無成果，將是相當尷尬，所以他認為，「中國若在此讓步，可交換到其他更關鍵領域更好的條件」。

貨幣

最新一輪美中貿易談判結果加上「川習會」，可能重塑外匯市場基調。任何緩和跡象都將提振投資人對人民幣及台幣、韓元等亞洲貨幣的信心。

新加坡的華僑銀行（OCBC）外匯策略師Christopher Wong就表示：「美中緊張關係可能仍令人民幣代理貨幣，如韓元、台幣承壓，但已有跡象顯示局勢可能降溫。如果出現貿易戰休兵延長或其他有利結果，這些貨幣有望反彈。」