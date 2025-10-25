川習會預計談台灣 學者示警「若雙方嚴重誤判」：美中會有衝突

美國總統川普預計30日在韓國與中國國家主席習近平會晤。學者解析，台灣是美中最敏感、最關鍵議題，雙方討論可以明確底線、避免誤判；推估不會有重大共識或突破產生。

川普（Donald Trump）當地時間24日晚動身展開亞洲訪問行程，預計先後訪問馬來西亞、日本、韓國。川普訪韓期間將出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，預計30日與習近平會晤。

川普在白宮搭機出發前短暫接受媒體訪問，被問及是否將和習近平談到台灣，他說，「我會談到台灣，我不會去那邊，但會談到台灣…很尊重台灣」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳25日對中央社表示，美中最迫切討論的不是台灣議題，不過台灣是美中最敏感、最關鍵、最核心議題，美中貿易、科技競爭有誤判，不會發生全面性衝突；台灣議題若有嚴重誤判，美中會有衝突。

張五岳提到，川普就職9個多月來，可觀察到美國決策機制特色為，川普個人意志可以凌駕其他所有官員之上，所以美中領導人有一場領袖對話，將可以發揮「定錨效果」，川習會晤將有助於明確雙方底線、避免誤判。

張五岳指出，川習會晤短期目標為管控分歧、避免誤判、防範意外，避免美台關係成為美中關係的引爆點。推估雙方不會在台灣主權、一中問題等討論上有重大進展或成果；實際上，川普就職迄今，沒有在美台互動上做出讓北京跳腳的動作。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢25日對中央社解析，川普在川習會晤上想談美國大豆、芬太尼、中國稀土出口等問題，整體看起來是「美國對中國有需求」；推估討論台灣議題，應是北京提出來的對應要求。

王信賢直言，目前看起來，川普不太可能在習近平面前講對於台灣議題較強硬的話；不過川普對於台灣議題的討論，基本不會超越前美國總統拜登（JoeBiden）任職期間所設下的護欄，底線還是在的。

王信賢認為，由於美國現在對於中國有需求，所以需要因應北京的需要，將台灣議題當作籌碼，拿出來在川習會晤上談一談，美國的考量較偏向這個層次，不會涉及到什麼「傷筋動骨」的討論。