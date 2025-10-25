亞洲行盼會金正恩 被問北韓是否具核武國地位？川普認了：某種程度上是

針對北韓要求被承認為核武國作為與華府對話條件，美國總統川普今天表示，北韓「某程度上是核武國」。他稍早展開亞洲行之前還說，希望此行能與北韓領導人金正恩會面。

法新社報導，川普（Donald Trump）在飛往亞洲的美國總統專機空軍一號上，被問及是否不排斥承認北韓是核武國家，他回答：「我認為他們某種程度上是核武國。」

川普表示：「如果你說，他們要求被承認是核武國，那麼他們確實有很多核子武器，我會這麼說。」

川普預定29日在南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。他今天稍早受訪時說，「希望」在南韓期間能與金正恩會面。他表示：「我們已經通知他，他知道我要過去。」

川普與金正恩上次會談是在2019年。川普曾說，他希望再度與金正恩會面，最好是在今年。美國媒體先前報導，川普政府官員已私下討論安排兩人在川普出席APEC峰會時機見面。

金正恩9月表示，他對川普懷有「美好回憶」，且不排斥再度對話，只要美國放棄對平壤的「虛妄」要求、主張其必須放棄核武。