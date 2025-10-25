大陸停買美國大豆…陸買家哀號巴西大豆太貴 將成川習會主要議題

快訊

中央社／ 台北25日電
美中貿易戰下，中國暫停採購美國大豆，轉向巴西等國購買。圖為伊利諾州豆農收穫大豆。(美聯社)
美中貿易戰下，中國暫停採購美國大豆，轉向巴西等國購買。不過，中國大豆產業協會表示，巴西大豆的高溢價令中國買家卻步，中國尚未完成採購所需的12月和明年1月船期大豆，這可能促使中國動用國家儲備來滿足需求。

中國大豆產業協會網站17日發文表示，消息人士稱，9月底中國大量採購阿根廷大豆，主要為11月裝運，目前中國仍需採購約800萬至900萬噸在12月至明年1月裝運的大豆。

由於中美貿易關係持續緊張，中國買家迄今尚未訂購任何美國新豆。貿易商稱，現在巴西大豆溢價過高，所以在南美新豆上市之前，中國可能會在今年底和明年初拋售國家儲備的大豆。

文章表示，目前巴西大豆在港口的報價比芝加哥期貨交易所（CBOT）11月大豆高出每蒲式耳2.8到2.9美元

（約新台幣86元），這遠高於美國大豆1.7美元的溢價。

今年下半年大部分時間，中國大豆壓榨利潤（透過加工或製造過程從原材料中提取價值並賺取利潤）一直處於負值區間，也令油廠購買意願不足。由於巴西大豆價格高昂，中國買家幾乎沒有動力採購12月至明年1月的大豆，而是希望明年巴西新豆豐產令大豆價格回落。

巴西國家商品供應公司（CONAB）最新預測，明年初收獲的新豆產量為1.7764億噸，年增600萬噸。

有行業人士認為，中國買家尚未完全放棄美國大豆供應。「川習會」預計下週在南韓舉行，如果美中能夠達成貿易協議，中國油廠可能會在12月至明年1月期間轉向採購美國大豆，因為美國大豆的價格比南美大豆更具吸引力。

中國2024年從美國進口價值126.4億美元的大豆，占美國大豆出口總額的一半以上。但在美中貿易戰下，中國大幅減少採購美國大豆，中國海關總署數據顯示，中國9月份自美國進口大豆的數量為零，是今年以來首度歸零。

相形之下，9月份中國自巴西進口大豆數量較去年同期增加29.9%，占大豆總進口量達85.2%；自阿根廷進口大豆數量較去年同期增加91.5%，占進口比重增至9%。

美國總統川普（Donald Trump）預計30日與中國國家主席習近平在南韓會晤。川普此前表示，大豆將是兩人會晤主要討論的議題。

美國 巴西 美中 川普 川習會 大豆 習近平

