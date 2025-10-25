快訊

川普訪亞洲專機上談中國犯台後果 「這麼做對他們非常危險」

漏網鏡頭？大陸紀念台灣光復大會 王滬寧主動喊「他」上台寒暄

北市公車司機飆罵老人、關門夾手？ 指南客運釋出影片還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

川普訪亞洲專機上談中國犯台後果 「這麼做對他們非常危險」

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普已啟程前往亞洲。 路透
美國總統川普已啟程前往亞洲。 路透

美國總統川普已啟程前往亞洲，途中在專機上回應記者提問，當被問及為何認為中國無意犯台，川普除了表示「希望他們不會這麼做」，還指出「這麼做對他們可能會非常危險」。

川普（Donald Trump）今晚展開亞洲行，預定先後訪問馬來西亞、日本及韓國；川普訪韓期間除了出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還預計30日和中國國家主席習近平舉行雙邊會議。

川普晚間在白宮搭機出發前短暫接受媒體訪問，被問及是否將和習近平談到台灣，他說：「我會談到台灣，我不會去那邊，但會談到台灣…很尊重台灣。」

根據白宮稍後公布的錄音檔，川普也在總統專機空軍一號（Air Force One）上再次談到台灣。

川普本週稍早評論習近平對台灣的意圖時，曾表示他認為中國無意對台動武，因此有記者在機上追問他抱持這項看法的原因。

川普回覆：「我希望他們不會這麼做，我們必須等著瞧。他們或許會也或許不會這麼做，我希望是不會。我認為這麼做對他們可能會非常危險。」

另位記者接著提問：「您是否會考慮改變美國對台政策？」

川普說道：「我現在不想談這個。我不想製造任何複雜局面，這趟出訪已經夠複雜了，對吧？」

不過川普也補充說：「我認為中國希望擁有輝煌的10年，他們的確能做到，但他們也可能面臨糟糕的幾年，他們不希望這樣。」他最後強調，「我們將舉行一場非常好的會談」。

川普 對台 習近平

延伸閱讀

才上任10個月…川普第一天就說課關稅 與加拿大頻鬧翻

世界大賽藍鳥vs.道奇 卡尼酸川普「怕輸」不敢賭美國贏

WSJ：中對川普採新策略 下手重、讓步少 習想增加籌碼

南韓川習峰會 詭譎難測

相關新聞

川普訪亞洲專機上談中國犯台後果 「這麼做對他們非常危險」

美國總統川普已啟程前往亞洲，途中在專機上回應記者提問，當被問及為何認為中國無意犯台，川普除了表示「希望他們不會這麼做」，...

亞洲行盼會金正恩 被問北韓是否具核武國地位？川普認了：某種程度上是

針對北韓要求被承認為核武國作為與華府對話條件，美國總統川普今天表示，北韓「某程度上是核武國」。他稍早展開亞洲行之前還說，...

川普展開亞洲行 川習會是否能達重大突破？知情人士洩口風

美國總統川普展開亞洲之行，由於亞洲飽受其強硬貿易政策的衝擊，這次亞洲行考驗他的談判能力。對於川習會，外界都不預期有重大突...

大陸停買美國大豆…陸買家哀號巴西大豆太貴 將成川習會主要議題

美中貿易戰下，中國暫停採購美國大豆，轉向巴西等國購買。不過，中國大豆產業協會表示，巴西大豆的高溢價令中國買家卻步，中國尚...

川普訪日伴手禮？Toyota「出奇招」盼降美日逆差 助攻貿易談判

共同社報導，豐田（Toyota）汽車正研議將在美國生產的車款「逆輸入」日本銷售，並已著手向美方傳達這項方針，目的是協助減...

彭博：川習會難達全面協議 紐時：中國成稀土霸凌者

美中領導人預計月底在南韓會面，有外媒分析認為，美國總統川普欲在會中迅速取得成果，但目前中國國家主席習近平似乎占優勢，中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。