川普展開亞洲行 川習會是否能達重大突破？知情人士洩口風

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
對於川習會，外界都不預期有重大突破，而是雙方得以管控分歧並達成小幅進展。美聯社

美國總統川普展開亞洲之行，由於亞洲飽受其強硬貿易政策的衝擊，這次亞洲行考驗他的談判能力。對於川習會，外界都不預期有重大突破，而是雙方得以管控分歧並達成小幅進展。

路透社報導，川普（Donald Trump）今天晚間離開華盛頓，將展開為期5天的馬來西亞、日本與韓國之旅，這不僅是他上任以來首度造訪這些區域，也是他就任以來最長的一次出訪。

川普希望在30日於南韓與中國國家主席習近平面對面之前，先達成貿易、關鍵礦產以及停火協議等成果，然後再迎接這場最具挑戰性的會談。

華府與北京已相互調高對方出口商品的關稅，並威脅可能全面切斷關鍵礦產與科技的貿易往來。

白宮昨天正式宣布這項出訪行程，但包括美中兩國領袖會面在內的細節仍在變動中。

知情人士表示，雙方都不預期能取得重大突破，恢復川普1月第2任期就職前的貿易條件。相反地，這次會談的重點是管控分歧並達成小幅進展。

臨時協議內容可能包括有限的關稅減免、延長現行關稅稅率，或中國承諾購買美國大豆和波音飛機。

美方或將允許更多高階電腦晶片流向中國，而中國則可能放寬稀土磁鐵出口限制。

當然，也有可能談判最後一無所獲。

