快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普訪日伴手禮？Toyota「出奇招」盼降美日逆差 助攻貿易談判

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
豐田汽車正研議將在美國生產的車款「逆輸入」日本銷售，並已著手向美方傳達這項方針，目的是協助減少美國對日本的貿易赤字，預計在美國總統川普27日起訪日時正式說明此計畫。美聯社／路透
豐田汽車正研議將在美國生產的車款「逆輸入」日本銷售，並已著手向美方傳達這項方針，目的是協助減少美國對日本的貿易赤字，預計在美國總統川普27日起訪日時正式說明此計畫。美聯社／路透

共同社報導，豐田（Toyota）汽車正研議將在美國生產的車款「逆輸入」日本銷售，並已著手向美方傳達這項方針，目的是協助減少美國對日本的貿易赤字，預計在美國總統川普27日起訪日時正式說明此計畫。屆時，川普將與日本企業高層舉行會談，豐田集團會長豐田章男預定出席。

豐田社長佐藤恒治22日在經團連會後受訪時提到，關於逆輸入「正作為一項構想持續研議中」，並表示將在日本政府放寬相關規範的前提下，與主管部會討論可行性。

日本汽車線記者安藤真解釋，所謂「逆輸入」，是指日本在海外生產或出口的產品，再度輸入日本國內銷售。即使是日本品牌，只要在美國製造再運回日本，也屬於「進口車」。這被視為有助於改善美日貿易失衡的具體行動，在日圓貶值下也有助於分散匯率風險，是一項具有戰略意義的做法。

另一位汽車線記者桃田健史指出，暫且不論如何定義「逆輸入」，從整體來看，這次豐田的動作似乎是為了在日美貿易談判中「出一份力」。日本消費者也可以期待，看看豐田究竟會把什麼車款帶回日本。

桃田表示：「若只是Camry就太老套了；若是SUV，像美國市場稱為中型車款的4Runner或Highlander，在日本雖屬大型車等級，但仍在可接受範圍內。至於全尺寸皮卡Tundra或大型SUV Sequoia，恐怕就太大，不太可能引進。」他指出，過去豐田也曾將美國生產的車款輸回日本販售，但這次情勢不同，帶有強烈的政治背景，可說是相當罕見的措施。

日本 豐田 美國 川普 消費者

延伸閱讀

才上任10個月…川普第一天就說課關稅 與加拿大頻鬧翻

世界大賽藍鳥vs.道奇 卡尼酸川普「怕輸」不敢賭美國贏

WSJ：中對川普採新策略 下手重、讓步少 習想增加籌碼

南韓川習峰會 詭譎難測

相關新聞

川普訪日伴手禮？Toyota「出奇招」盼降美日逆差 助攻貿易談判

共同社報導，豐田（Toyota）汽車正研議將在美國生產的車款「逆輸入」日本銷售，並已著手向美方傳達這項方針，目的是協助減...

彭博：川習會難達全面協議 紐時：中國成稀土霸凌者

美中領導人預計月底在南韓會面，有外媒分析認為，美國總統川普欲在會中迅速取得成果，但目前中國國家主席習近平似乎占優勢，中國...

川習會前釋善意 中商長：美中對話和合作 反對經濟脫鉤

川普總統與中國國家主席習近平10月30日將在南韓見面，CNBC新聞頻道24日分析，「川習會」登場之前，中國開始釋放善意，...

抵消美關稅影響…加國總理卡盼晤習近平 緩和貿易緊張

加拿大總理卡尼希望在下周亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，藉由緩和與中國的貿易緊張關...

WSJ：中對川普採新策略 下手重、讓步少 習想增加籌碼

白宮宣布「川習會」訂於30日在南韓舉行，華爾街日報(WSJ)23日分析，中國有了與川普第一任政府交手的前車之鑑，如今面對...

南韓川習峰會 詭譎難測

中共20屆四中全會閉幕當天，川普總統單方面宣布將與習近平30日在南韓舉行峰會，並新加入俄國石油的變數，在會前增加壓力籌碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。