「川習會」成不成先看這場？第5輪中美經貿磋商 今起馬來西亞舉行

儘管川習會前，雙方貿易暗戰不斷，中美兩國經貿團隊，25日在馬來西亞吉隆坡舉行第5輪中美經貿磋商。除了為美國總統川普和大陸國家主席習近平在下周可能舉行的會晤前，努力緩和貿易戰。預計本次貿易談判主要議題還包括稀土出口管制與供應鏈穩定，和大豆採購等問題。

路透報導，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、大陸國務院副總理何立峰25日抵達吉隆坡，參加中美貿易談判。

中美高級經濟官員在吉隆坡會晤，期間還將出席東協峰會。他們將在美國總統川普和大陸國家主席習近平下周舉行的會晤前，努力緩和貿易戰。

為兩國元首會晤鋪路外，新浪財經報導，稀土出口管制與供應鏈穩定，是本次談判的核心焦點之一。美國高度依賴大陸出口的稀土供應，而大陸稀土產量占全球約80%，近期大陸加強稀土出口審查，美方希望中方放寬出口限制，確保稀土等關鍵礦產的穩定供應，以支持美國電動汽車、半導體和國防產業。