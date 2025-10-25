美對中新一輪貿易調查 中駐美使館：已嚴格履行義務

快訊

中央社／ 台北25日電

美國正式啟動中國是否履行川普第一任期所簽署美中第一階段貿易協議的調查。中國駐美大使館表示，中國嚴格履行第一階段貿易協議的義務，「堅決反對美國的不實指控」。

美國總統川普預計下週和中國國家主席習近平在韓國舉行雙邊會談前，美國貿易代表署（USTR）24日發布新聞稿表示，美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）宣布正式啟動針對中國履行美中「第一階段協議」（Phase One Agreement）情形的301條款調查。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇在X平台發文表示，堅決反對美國的不實指控以及相關調查措施。

劉鵬宇表示，中國作為負責任大國，嚴格履行第一階段貿易協議的義務，包括保護智慧財產權、增加進口及提供更大市場准入，創造一個對包括美國公司在內投資者有利的營商環境，分享中國經濟紅利。

劉鵬宇表示，自從簽署第一階段貿易協議，美國有系統地對中國施加經濟及其他方面的壓力，包括實施出口管制及投資限制。這些行為嚴重破壞中美關係及干擾正常貿易活動，並嚴重削弱執行第一階段貿易協議的所需條件。

劉鵬宇表示，中國敦促美國及時糾正錯誤做法，堅持兩國元首通話的重要共識，保護得來不易的經貿磋商成果，透過對話妥善管控分歧，確保中美經貿關係穩定、健康、持續發展。

