聽新聞
0:00 / 0:00
回應本報提問 川普：我會與習近平談到台灣、我很尊重台灣
美國總統川普24日晚間啟程出發第二任總統任內首次亞洲行，預計下周四與中國國家主席習近平會面，他在回答問題時表示，他預計與習近平討論到台灣，並表示「我很尊重台灣」。
川普24日晚間展開亞洲訪問，預計先飛往馬來西亞吉隆坡，與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）見面，接著擬前往日本東京，與日本新任首相高市早苗展開雙邊會談；川普接著計畫在周三上午抵達南韓，與南韓總統李在明會面。
川普預計在周四啟程返回美國前，於30日上午與習近平會面；川普日前表示，他與習近平會在南韓討論很多議題，也預期台灣議題會是討論的內容之一。
針對本報記者提問，是否會與習近平談到台灣？川普24日表示，他此行不會到台灣，不過他會與習近平談到台灣，並表示，他很尊重台灣。
