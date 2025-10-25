增加川習會籌碼？美國宣布啟動301調查 陸駐美使館：反對不實指控

就在大陸國務院副總理何立峰24日至27日率團赴馬來西亞，與美方就經貿重要問題磋商之際，美國貿易代表署（USTR）宣布對大陸在美國總統川普首個任期簽署的首階段貿易協議的履行情況，啟動「301條款」調查。大陸駐美大使館發言人劉鵬宇回應，中方堅決反對美方的不實指控和相關調查。

美國貿易代表署（USTR）當地24日宣布，根據《1974年貿易法》，就大陸落實美中2020年簽署的首階段貿易協議的情況啟動「301條款調查」。美國貿易代表署在公布中指出，大陸在首階段協議中同意展開結構性改革，糾正在知識產權、技術轉移、農業及金融服務領域的扭曲性行為、政策及做法，同時承諾購買更多美國產品及服務。

但協議生效5年後，大陸看來未有兌現協議下有關非關稅壁壘、市場准入及購買美國商品及服務的承諾。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，啟動調查彰顯川普政府要求中國履行協議承諾的決心，並保護美國農民、工人及創新者，同時與中國建立更互惠的貿易關係，以造福美國民眾。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇在社交媒體回應此事，指大陸認真落實中美首階段貿易協議，相反美國透過落實出口及投資管制等措施，對大陸有系統地提升經濟及其他形式的施壓。

劉鵬宇表示，中方堅決反對美方的不實指控及相關調查，呼籲美方立即糾正錯誤做法，遵守兩國元首通話的重要共識，透過對話管控分歧，確保中美經濟及貿易關係穩定及可持續發展。