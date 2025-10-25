貿易戰或休戰？川普孤注一擲展開亞洲行 「川習會」成果難料

POLITICO報導，美國總統川普24日啟程，展開他第二任期以來最具風險的外交之行。與過去精心安排、受歐洲與中東各國領導人熱烈接待的出訪不同，這趟為期一周的亞洲行充滿變數，重頭戲則是預定在南韓舉行的川習會，雙方可能化解新一輪美中貿易戰，但結果仍不明朗，甚至會晤能否如期舉行也尚未確定。

白宮表示，川習會將於30日登場，但北京尚未確認。川普可能在返國時宣布簽署強化美國在亞太區域關係的協議；若談判破裂，則可能面臨一場升級的貿易戰，震撼市場、波及供應鏈，並暴露美國對中國關鍵礦產的依賴。

川普的前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）表示：「這是美國總統參加過的最具風險的外交之行之一。中國共產黨已宣布對美國發動公開經濟戰，這就是所謂的擲鐵骰（throw of the iron dice），這是最關鍵的時刻。」

此外，中國也不是唯一潛在問題點。東協輪值主席國馬來西亞正試圖促成由川普主持的柬埔寨與泰國和平儀式，但兩國仍未化解7月爆發的邊界衝突。川普同時希望鞏固南韓與日本的投資承諾，但南韓仍在談判，日本首相高市早苗則揚言，若協議被認為不公平，將考慮退出。

一位不具名美方官員則駁斥外界對川普此行存在不確定性的看法，表示：「川普總統出訪不是為了對話而對話。他赴亞洲是為了達成重大貿易協議、確保巨額投資，並顯著推進印太地區的和平與安全。前所未有的成果將自會說明一切。」

錯綜複雜的地緣政治凸顯川普的賭注，而川習會正是他押注最大的一場賭局。川普整周以來一直提高外界對成功的期望，表明他堅信，不僅會在南韓與習近平會晤，而且將達成「真正公平、非常好的貿易協議」。

若要取得勝利，川普需要習近平撤回近期的一些升級行動，例如稀土出口限制。他還希望敲定亞洲主要經濟體的新貿易協議，其中一些國家正處於重大衝突中。此舉重啟早前的策略，即隨著區域衝突加劇，透過替代貿易安排使區域經濟脫離中國的影響範圍。

然而，川普一向習慣在細節未定前即宣稱勝利。部分接近白宮人士預期，即便貿易戰僅輕微降溫，他也可能將成果包裝為重大成功；但若未能爭取到實質讓步，此番說法恐難令人信服。

美方中國專家預計，川普和習近平將降低緊張局勢以促成南韓會晤，但許多人仍懷疑，除了按下重置按鈕之外，白宮能否在整體中美關係上取得實質進展。右派智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員史劍道（Derek Scissors）表示：「你會看到川普與習近平站在同一舞台上說『我們暫時沒有任何問題』，這才是人們真正期待的結果。」