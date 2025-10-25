白宮宣布川習會30日登場 陸未證實中美峰會

美國白宮廿三日宣布川習會確定舉行，美國總統川普擬在三十日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他第一個與習近平討論的議題會是芬太尼，會將此放到討論清單上的第一位。

大陸外交部昨天也宣布，習近平將於本月三十日至十一月一日，赴韓國出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議，並對韓國進行國是訪問。但陸方未證實中美、中日元首是否會晤，僅稱中美雙方就兩國元首會晤保持密切溝通。

亞洲行訪日 將會晤高市早苗

針對川普第二任總統任期的首次亞洲行，白宮新聞秘書李維特指出，川普計畫先前往馬來西亞，預計當地時間二十六日上午抵達，並與馬來西亞總理安華會面，並參加東協領袖工作晚餐。

李維特表示，川普預計二十七日出發前往日本東京，於二十八日上午與日本新任首相高市早苗展開雙邊會談。

川普接著計畫在二十九日上午前往南韓釜山，並與南韓總統李在明會面，且計畫在APEC企業領袖峰會午餐會發表演講，再參加美國與APEC領袖工作晚餐；川普預計在三十日啟程返回美國前，於上午與習近平會面。

川普喊話 不希望課中高關稅

川普廿三日表示，中國因為讓芬太尼流入美國，必須支付百分之廿懲罰性關稅，並可能在十一月起面對百分之一五七的關稅。

川普說，美國不希望中國被課徵百分之一百五十七的關稅，指中國無法承受如此高的關稅，美國也不希望中國經歷那樣的關稅。

川普表示，包括農產品等議題在內，他與習近平有很多議題要討論，但他第一個要問習近平的問題會是芬太尼；川普認為，中國可能因為芬太尼賺到上億美元，卻因為懲罰性關稅而損失數千億美元，認為這樣得不償失。

大陸外交部昨宣布，應韓國總統李在明邀請，習近平將於本月三十日至十一月一日，赴韓國出席APEC峰會。

至於中美領導人會面，以及是否有與日本新任首相高市早苗會見的安排，大陸外交部發言人郭嘉昆說，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切溝通，有進一步消息將即時發布。

中美經貿會談 牽動川普訪陸

在中共廿屆四中全會閉幕後，習近平和大陸國務院總理李強、國務院副總理何立峰等中共高層都相繼展開出訪行程，鞏固與區域合作夥伴關係、解決中美經貿糾紛。

中美經貿高層會談將在今天馬來西亞舉行，作為中方代表的大陸副總理何立峰昨天已抵達吉隆坡，將與美國財長貝森特等人舉行經貿磋商。貝森特早前表示，希望雙方能在周末解決經貿問題，讓兩國領導人在更正面的氣氛下會談。

白宮國安會前官員韋德寧分析，川習會不但有很多貿易議題要討論，還可能討論到烏克蘭和台灣議題，但APEC川習會是場很短暫的會面，雙方達成共識也還不夠讓川普訪問北京；未來川普是否會訪問北京，端看美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰之間的談判進度。