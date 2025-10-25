川習會將登場 華府對中鷹派憂心：川普恐對台灣議題讓步

美國總統川普將在南韓APEC場邊與中國大陸國家主席習近平會面。川普顯然希望這場會談能迅速達成協議，儘管如他所願的機率不是很高，但華府對中鷹派憂心，川普為求勝利，甚至可能會在北京重視的台灣議題上有所讓步。

彭博資訊報導，川習會在即，華府一些對中強硬派擔心，川普強烈的「交易本能」與對採購承諾等貿易勝利的渴求，可能導致他做出在政治上難以想像的國安讓步，包括偏離美國長期奉行的「戰略模糊」政策，甚至在台灣議題上作出妥協。

北京已要求白宮正式聲明「反對台灣獨立」。而川普也坦承，台灣可能會列入此次談判議題。

他本周稍早表示，對習近平而言，「台灣大概是他最重視的議題」。

布魯金斯學會「全球中國計畫」共同負責人派翠西亞・金（Patricia Kim）說：「川普對台灣的態度並不傳統，與前任總統相比，他對台灣的支持顯得更加不冷不熱。這可能讓北京認為有空間可以施壓，或嘗試與川普進行交易，跟川普交換一些東西。」

在此同時，美國時代雜誌23日刊登華府智庫「國防重點」主任高德斯坦專文，文章示警，台灣是當今全球最危險的衝突引爆點，但台灣並非美國核心的國安利益，不值得為此冒著與中國爆發災難性戰爭的風險。

高德斯坦批評，賴總統高調宣示台灣主權，激化兩岸緊張，北京視之為挑釁；北京一旦採取武統，恐引發螺旋式升級，使美中爆發衝突，動用核武的可能性令人不安。美國過去屢因亞洲民族主義而陷入困境，如今更應審慎行事。

北京顯然試圖揣摩華府的政策走向。川普在台灣問題上較審慎，但包括美國國防部長赫塞斯的部分川普政府高官，採明顯鷹派立場。