宣布在南韓APEC峰會期間會談 白宮：川習下周四會面

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者廖士鋒／綜合報導
美國總統川普和中國大陸國家主席習近平將於下周四（30日）在亞太經合會議（APEC）峰會期間會晤。美聯社
白宮新聞秘書李維特宣布，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平將於下周四（30日）在亞太經合會議（APEC）峰會期間會晤，屆時兩人將有機會緩和緊張局勢，並防止全球最大的兩個經濟體再次陷入一觸即發的貿易戰。但陸方未證實是否會晤，僅稱中美雙方就兩國元首會晤保持著密切溝通。

川普23日下午談到他將與習近平見面時說：「我認為我們會進行得非常順利，而且每個人都會非常高興。」他指出，他下周和習近平在南韓會面時，將談論一些重大議題，包括農業等，「但我會問他的第一個問題，就是關於芬太尼議題」。

川普訪問亞洲的行程、川習會重點一覽
此次在南韓舉行的會晤，將是川普今年1月再度入主白宮以來，首次與習近平會面。兩人今年至少通過三次電話，最近一次是在9月。

上次「川習會」是在2019年、川普的第一個總統任期時。

川普長期以來一直表示，與習近平直接會談是解決美中之間懸而未決的問題之最佳途徑，這些問題包括關稅、出口限制、農產品採購、芬太尼以及台灣等地緣政治矛盾。

川普定於24日啟程前往亞洲，這將是川普重返白宮以來，首度出訪亞洲，也是他第二個總統任期內，首度和習近平會面。

關稅 川普

相關新聞

白宮宣布川習會30日登場 陸未證實中美峰會

美國白宮廿三日宣布川習會確定舉行，美國總統川普擬在三十日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他第一個與習近平討論的議題...

川習會將登場 華府對中鷹派憂心：川普恐對台灣議題讓步

美國總統川普將在南韓APEC場邊與中國大陸國家主席習近平會面。川普顯然希望這場會談能迅速達成協議，儘管如他所願的機率不是...

宣布在南韓APEC峰會期間會談 白宮：川習下周四會面

白宮新聞秘書李維特宣布，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平將於下周四（30日）在亞太經合會議（APEC）峰會期間會晤，...

看美中領導人月底南韓會面 彭博：川習會難達成全面協議

美中領導人確定月底要在南韓會面，彭博資訊說，美國總統川普設定的目標，顯然是要在這場重磅互動中迅速取得成果。然而，川普追求...

川習峰會 白宮前官員料中美將戰術性退讓

前白宮國安會主任韋德寧廿三日在美國智庫戰略與國際中心（ＣＳＩＳ）說，美中接下來將做出一些「戰術性決定」，美國總統川普不會...

川普3天後將訪日！東京美國大使館外1男朝警揮刀被捕

日本為了美國總統川普將於27日來訪，正在進行各項準備；而根據日本媒體報導，1名30多歲男子今天下午2時30分左右在東京的...

