宣布在南韓APEC峰會期間會談 白宮：川習下周四會面

白宮新聞秘書李維特宣布，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平將於下周四（30日）在亞太經合會議（APEC）峰會期間會晤，屆時兩人將有機會緩和緊張局勢，並防止全球最大的兩個經濟體再次陷入一觸即發的貿易戰。但陸方未證實是否會晤，僅稱中美雙方就兩國元首會晤保持著密切溝通。

川普23日下午談到他將與習近平見面時說：「我認為我們會進行得非常順利，而且每個人都會非常高興。」他指出，他下周和習近平在南韓會面時，將談論一些重大議題，包括農業等，「但我會問他的第一個問題，就是關於芬太尼議題」。

川普訪問亞洲的行程、川習會重點一覽

此次在南韓舉行的會晤，將是川普今年1月再度入主白宮以來，首次與習近平會面。兩人今年至少通過三次電話，最近一次是在9月。

上次「川習會」是在2019年、川普的第一個總統任期時。

川普長期以來一直表示，與習近平直接會談是解決美中之間懸而未決的問題之最佳途徑，這些問題包括關稅、出口限制、農產品採購、芬太尼以及台灣等地緣政治矛盾。

川普定於24日啟程前往亞洲，這將是川普重返白宮以來，首度出訪亞洲，也是他第二個總統任期內，首度和習近平會面。