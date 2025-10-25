川習峰會 白宮前官員料中美將戰術性退讓

前白宮國安會主任韋德寧廿三日在美國智庫戰略與國際中心（ＣＳＩＳ）說，美中接下來將做出一些「戰術性決定」，美國總統川普不會對中國大陸輸美商品加徵百分之一百關稅，中方也會稍微讓步，不再堅持嚴格限制稀土出口。

其他還有中國對美投資及台灣議題等，這包括中國大陸國家主席習近平是否會試圖施壓川普，要求他發表某種新的美國對台立場聲明。

現任美國喬治城大學學者的韋德寧預料，「川習會」觸及的議題還有俄烏戰爭，川普顯然希望對俄羅斯總統普亭施加更大壓力，因此希望中國也成為美國對俄施壓的一環。

韋德寧認為，這是一連串很大的議題，也是財長貝森特等美方人士建議川普別在此時赴北京訪問，選在南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊會面的主因。

韋德寧說，目前美中尚未達成足夠共識舉行盛大隆重的「北京川習會」，因此川普日前才表明，預計明年相當早的時候訪中。他訪中的具體時間點，還得看貝森特和中方的經貿談判能取得多少進展而定。

韋德寧還說，川普希望率大規模的美企代表團一起訪中，就像他此前訪問沙烏地阿拉伯般，而習近平也希望向川普展現「新中國」的面貌，據稱中方希望安排他體驗搭高鐵從北京至上海。

韋德寧表示，美中領袖都很看重潛在的北京川習會，但必須等各項條件具備時，川普才會點頭答應，他知道這對中方將是大禮。