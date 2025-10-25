聽新聞
0:00 / 0:00

川習峰會 白宮前官員料中美將戰術性退讓

聯合報／ 國際中心／綜合報導

前白宮國安會主任韋德寧廿三日在美國智庫戰略與國際中心（ＣＳＩＳ）說，美中接下來將做出一些「戰術性決定」，美國總統川普不會對中國大陸輸美商品加徵百分之一百關稅，中方也會稍微讓步，不再堅持嚴格限制稀土出口。

其他還有中國對美投資及台灣議題等，這包括中國大陸國家主席習近平是否會試圖施壓川普，要求他發表某種新的美國對台立場聲明。

現任美國喬治城大學學者的韋德寧預料，「川習會」觸及的議題還有俄烏戰爭，川普顯然希望對俄羅斯總統普亭施加更大壓力，因此希望中國也成為美國對俄施壓的一環。

韋德寧認為，這是一連串很大的議題，也是財長貝森特等美方人士建議川普別在此時赴北京訪問，選在南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊會面的主因。

韋德寧說，目前美中尚未達成足夠共識舉行盛大隆重的「北京川習會」，因此川普日前才表明，預計明年相當早的時候訪中。他訪中的具體時間點，還得看貝森特和中方的經貿談判能取得多少進展而定。

韋德寧還說，川普希望率大規模的美企代表團一起訪中，就像他此前訪問沙烏地阿拉伯般，而習近平也希望向川普展現「新中國」的面貌，據稱中方希望安排他體驗搭高鐵從北京至上海。

韋德寧表示，美中領袖都很看重潛在的北京川習會，但必須等各項條件具備時，川普才會點頭答應，他知道這對中方將是大禮。

關稅 川普 習近平 美中關係

延伸閱讀

中美第五輪貿易談判 中方尚未證實川習會

川普亞洲行凸顯貿易與關稅挑戰 各國重大議題一次看

雙普會取消 美制裁俄2大石油巨頭 普亭嗆「絕不屈服」

助川普家族拓展事業 幣安趙長鵬獲川特赦

相關新聞

白宮宣布川習會30日登場 陸未證實中美峰會

美國白宮廿三日宣布川習會確定舉行，美國總統川普擬在三十日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他第一個與習近平討論的議題...

川習會將登場 華府對中鷹派憂心：川普恐對台灣議題讓步

美國總統川普將在南韓APEC場邊與中國大陸國家主席習近平會面。川普顯然希望這場會談能迅速達成協議，儘管如他所願的機率不是...

宣布在南韓APEC峰會期間會談 白宮：川習下周四會面

白宮新聞秘書李維特宣布，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平將於下周四（30日）在亞太經合會議（APEC）峰會期間會晤，...

看美中領導人月底南韓會面 彭博：川習會難達成全面協議

美中領導人確定月底要在南韓會面，彭博資訊說，美國總統川普設定的目標，顯然是要在這場重磅互動中迅速取得成果。然而，川普追求...

川習峰會 白宮前官員料中美將戰術性退讓

前白宮國安會主任韋德寧廿三日在美國智庫戰略與國際中心（ＣＳＩＳ）說，美中接下來將做出一些「戰術性決定」，美國總統川普不會...

川普3天後將訪日！東京美國大使館外1男朝警揮刀被捕

日本為了美國總統川普將於27日來訪，正在進行各項準備；而根據日本媒體報導，1名30多歲男子今天下午2時30分左右在東京的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。