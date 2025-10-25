看美中領導人月底南韓會面 彭博：川習會難達成全面協議

經濟日報／ 編譯黃淑玲、國際中心／綜合外電
川普追求的協議往往重形式而非實質，即使此次的川習會有任何結果，也可能只是為近幾周來不斷升級的局勢降溫，而不會達成川普所謂的全面協議。路透
美中領導人確定月底要在南韓會面，彭博資訊說，美國總統川普設定的目標，顯然是要在這場重磅互動中迅速取得成果。然而，川普追求的協議往往重形式而非實質，即使此次的川習會有任何結果，也可能只是為近幾周來不斷升級的局勢降溫，而不會達成川普所謂的全面協議。

白宮23日宣布川習會預定30日登場，川普對此次會談說法反反覆覆，如今總算塵埃落定。這段時間以來，川普曾說：「我認為，我們將就『一切』達成協議。」他並開出對川習會的「願望清單」，包括希望以延長對中國商品加徵關稅的暫緩期，交換中國恢復採購美國黃豆、打擊芬太尼走私，並放寬稀土出口管制。

川習會前美中各自出招
川普還提過希望達成一項高難度的核武協議，且試圖說服中國國家主席習近平向俄羅斯總統普丁施壓，結束俄烏戰爭。如果這想望可以成功，川普在促成以哈停火後，又能再度塑造「和平締造者」形象。

然而川普追求的協議往往重形式而非實質。分析人士預期，就算這次川習會有任何結果，也可能只是為近幾周來不斷升級的局勢降溫，一項能令市場放心、確保貿易戰不再爆發的「重大協議」短期內難以實現，遑論能真正解決根本矛盾的全面協議。

前白宮中國事務顧問、現任戰略與國際研究中心（CSIS）研究員李文（Henrietta Levin）說，「雙方顯然都希望為雙邊關係尋求穩定」，「但主導權掌握在誰手中，仍沒有答案。不幸的是，北京似乎占優勢」。

川普與習近平的談判風格迥異。川普傾向以交易式策略，利用籌碼追求短期成果；而習近平則依賴長期規畫，並以中國在製造與資源領域的優勢做為支撐。

川普現在堅持中國應撤回嚴格的稀土出口限制，但對習近平而言，稀土優勢是一項關鍵戰略資產，除非美方做出重大讓步，他不太可能退讓。

前白宮國安會主任韋德寧23日在CSIS說，美中接下來將做出一些「戰術性決定」，川普不會對中國輸美商品加徵100%關稅，中方也會稍微讓步，不再堅持嚴格限制稀土出口。

其他還有中國對美投資及台灣議題等，這包括習近平是否會試圖施壓川普，要求他發表某種新的美國對台立場聲明。

清華大學國際安全與戰略中心研究員孫成浩指出：「中國稀土優勢並非單純談判籌碼，這使得北京幾乎不可能屈服於川普要求。」

關稅 川普

