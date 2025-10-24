川普3天後將訪日！東京美國大使館外1男朝警揮刀被捕

中央社／ 東京24日綜合外電報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

日本為了美國總統川普將於27日來訪，正在進行各項準備；而根據日本媒體報導，1名30多歲男子今天下午2時30分左右在東京的美國大使館外持1把菜刀指向鎮暴警察，因此遭到逮捕。

路透社報導，事發地點在美國駐日大使館正對面。「朝日新聞」引述警方消息人士報導，1名男警在逮捕男子過程中右腳跟遭其刀具所傷而送醫治療。警方已在現場拉起封鎖線並進行調查。

目前尚不清楚這名男子的動機。日本放送協會（NHK）報導，截至目前他在警方訊問過程中都未發表任何關於美國或川普（Donald Trump）的言論。

川普訂於27至29日訪問日本，屆時將會見德仁天皇和新當選的首相高市早苗。日本共同社本週稍早報導，東京警方已動員最多1萬8000名警力加強維安。

日本 美國 川普

延伸閱讀

只剩碎磚…120年白宮東翼3天拆光 川普：只是個小建築

雙普會取消 美制裁俄2大石油巨頭 普亭嗆「絕不屈服」

助川普家族拓展事業 幣安趙長鵬獲川特赦

川普不可靠 加拿大喊10年內提高非美國市場出口額1倍

相關新聞

川普3天後將訪日！東京美國大使館外1男朝警揮刀被捕

日本為了美國總統川普將於27日來訪，正在進行各項準備；而根據日本媒體報導，1名30多歲男子今天下午2時30分左右在東京的...

日媒：川普訪日期間 日美將簽署科技合作備忘錄

日本經濟新聞今天報導，美國總統川普下週訪問日本期間，日美兩國將簽署一份科技合作備忘錄（MOU），內容涵蓋人工智慧（AI）...

川普亞洲行凸顯貿易與關稅挑戰 各國重大議題一次看

美國總統川普即將啟程前往亞洲，訪問馬來西亞、日本及韓國，川普此行對區域內各國具有重大經濟意義，鑒於其與華府的關稅協議仍懸...

川普將訪日本！日相高市早苗首場施政演說 盼與川普會談強化日美同盟

日本新任首相高市早苗今天發表上任後首場施政演說時，提到即將訪日的美國總統川普（Donald Trump）。她表示，下週在...

川習會倒數？習近平將赴南韓出席APEC 美中韓元首日程安排曝光

在中共二十屆四中全會閉幕後，大陸官方宣布，大陸國家主席習近平將會於10月30日至11月1日赴南韓慶州出席亞太經合會第三十...

白宮宣布川習會10/30舉行 川普：先談芬太尼

白宮23日宣布川習會確定舉行，指川普擬在30日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他頭一個與習近平討論的議題會是芬太尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。