川普3天後將訪日！東京美國大使館外1男朝警揮刀被捕
日本為了美國總統川普將於27日來訪，正在進行各項準備；而根據日本媒體報導，1名30多歲男子今天下午2時30分左右在東京的美國大使館外持1把菜刀指向鎮暴警察，因此遭到逮捕。
路透社報導，事發地點在美國駐日大使館正對面。「朝日新聞」引述警方消息人士報導，1名男警在逮捕男子過程中右腳跟遭其刀具所傷而送醫治療。警方已在現場拉起封鎖線並進行調查。
目前尚不清楚這名男子的動機。日本放送協會（NHK）報導，截至目前他在警方訊問過程中都未發表任何關於美國或川普（Donald Trump）的言論。
川普訂於27至29日訪問日本，屆時將會見德仁天皇和新當選的首相高市早苗。日本共同社本週稍早報導，東京警方已動員最多1萬8000名警力加強維安。
