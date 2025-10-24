川普將訪日本！日相高市早苗首場施政演說 盼與川普會談強化日美同盟

日本新任首相高市早苗今天發表上任後首場施政演說時，提到即將訪日的美國總統川普（Donald Trump）。她表示，下週在東京與川普召開會談時，將進一步提升兩國關係。

「日本經濟新聞」報導，她也在演講時指出，「日美同盟是日本外交與安全保障（防衛）政策的中心。對於日美兩國面對的課題，將充分合作，提高日美同盟嚇阻力與應對力。」

她接著說，「我將以川普總統訪日為機會，與（川普）見面，建立領袖間信任關係的同時，進一步提升日美關係」。

美國白宮已宣布，川普的亞洲行，將先後造訪馬來西亞、日本及韓國。而川普預定28日與高市早苗舉行領袖會談。