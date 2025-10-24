川普將訪日本！日相高市早苗首場施政演說 盼與川普會談強化日美同盟

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本新首相高市早苗表示，下週在東京與川普召開會談時，將進一步提升兩國關係。（美聯社）
日本新首相高市早苗表示，下週在東京與川普召開會談時，將進一步提升兩國關係。（美聯社）

日本新任首相高市早苗今天發表上任後首場施政演說時，提到即將訪日的美國總統川普（Donald Trump）。她表示，下週在東京與川普召開會談時，將進一步提升兩國關係

日本經濟新聞」報導，她也在演講時指出，「日美同盟是日本外交與安全保障（防衛）政策的中心。對於日美兩國面對的課題，將充分合作，提高日美同盟嚇阻力與應對力。」

她接著說，「我將以川普總統訪日為機會，與（川普）見面，建立領袖間信任關係的同時，進一步提升日美關係」。

美國白宮已宣布，川普的亞洲行，將先後造訪馬來西亞、日本及韓國。而川普預定28日與高市早苗舉行領袖會談。

川普 日本經濟 關係

延伸閱讀

只剩碎磚…120年白宮東翼3天拆光 川普：只是個小建築

助川普家族拓展事業 幣安趙長鵬獲川特赦

川普習近平下週將訪韓 李在明將分別會晤兩元首

衛星照曝光！川普修建宴會廳 竟把120年歷史的白宮東翼全拆了

相關新聞

川普3天後將訪日！東京美國大使館外1男朝警揮刀被捕

日本為了美國總統川普將於27日來訪，正在進行各項準備；而根據日本媒體報導，1名30多歲男子今天下午2時30分左右在東京的...

日媒：川普訪日期間 日美將簽署科技合作備忘錄

日本經濟新聞今天報導，美國總統川普下週訪問日本期間，日美兩國將簽署一份科技合作備忘錄（MOU），內容涵蓋人工智慧（AI）...

川普亞洲行凸顯貿易與關稅挑戰 各國重大議題一次看

美國總統川普即將啟程前往亞洲，訪問馬來西亞、日本及韓國，川普此行對區域內各國具有重大經濟意義，鑒於其與華府的關稅協議仍懸...

川普將訪日本！日相高市早苗首場施政演說 盼與川普會談強化日美同盟

日本新任首相高市早苗今天發表上任後首場施政演說時，提到即將訪日的美國總統川普（Donald Trump）。她表示，下週在...

川習會倒數？習近平將赴南韓出席APEC 美中韓元首日程安排曝光

在中共二十屆四中全會閉幕後，大陸官方宣布，大陸國家主席習近平將會於10月30日至11月1日赴南韓慶州出席亞太經合會第三十...

白宮宣布川習會10/30舉行 川普：先談芬太尼

白宮23日宣布川習會確定舉行，指川普擬在30日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他頭一個與習近平討論的議題會是芬太尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。