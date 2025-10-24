聽新聞
川習會倒數？習近平將赴南韓出席APEC 美中韓元首日程安排曝光

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
在中共二十屆四中全會閉幕後，大陸官方宣布，大陸國家主席習近平將會於10月30日至11月1日赴南韓慶州出席亞太經合會第三十二次領導人非正式會議並對南韓進行國事訪問。

大陸官方並未指出習近平是否與美國總統川普或南韓以外的其他國家領導人會晤。

韓聯社24日指出，南韓國家安保室室長魏聖洛24日在首爾龍山總統府舉行記者會介紹，該國總統李在明將借在慶州舉行的亞太經合會領導人非正式會議分別於本月29日同川普、以及下月1日同習近平舉行雙邊會談。

魏聖洛表示，這是習近平主席時隔11年再次訪韓，將為推動韓中關係重回正軌奠定基礎。

根據日程安排，韓美首腦會談定於29日下午舉行。川普此後還將進行多場國事訪問活動。在11月1日APEC峰會閉幕當天，李在明將把APEC主席職務移交給2026年東道主中國大陸的領導人習近平，並於下午舉行雙方首腦會談。

習近平 南韓 川普 APEC 美國 北京

