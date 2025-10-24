彭博分析：川習會達成全面協議難度高 鷹派擔心台灣被當交易籌碼

美國總統川普將在下周四（30日）與中國大陸國家主席習近平會面，彭博資訊說，川普設定目標要在這場重磅互動中快速取得成果，然而，最終結果可能難以達成他所講的全面協議。華府對中鷹派擔心川普為求勝利，在北京重視的台灣議題上妥協。

在這場「川習會」前夕，川普表示，他希望以延長對中國商品加徵關稅的暫緩期，交換習近平恢復採購美國黃豆、打擊芬太尼走私，並放寬稀土出口管制，同時他也保留他認為「必要」的部分貿易壁壘。川普稍早前對記者說：「我認為，我們將就一切達成協議。」

川普提到希望達成一項高難度的核武協議，且試圖說服習近平向俄羅斯總統普丁施壓，結束俄烏戰爭。如果這想望可以成功，川普在剛促成以色列與哈瑪斯停火後，又能再度塑造「和平締造者」形象。

川普協議看重形式

然而，川普追求的協議往往重形式而非實質。分析人士預期，即使此次在南韓川習會有任何結果，也僅可能緩解近幾周來不斷升級的威脅、貿易報復與激烈言辭，而不會是真正解決根本矛盾的全面協議。

前白宮中國事務顧問、現任戰略與國際研究中心（CSIS）研究員李文（Henrietta Levin）說，「雙方顯然都希望為雙邊關係尋求穩定」，「但穩定的主導權掌握在誰手中，仍沒有答案。不幸的是，北京似乎占了優勢」。

彭博分析，川普為了追求能被包裝為勝利的成果，可能對北京的關鍵訴求讓步，其中包括先進半導體的技術取得，以及台灣的地位問題。川普一直並未明確排除在這些議題上妥協的可能性。不過，考量到國安與國內政治風險，美方在這些領域作出重大讓步的機率不高。但這也意味了，一項能令市場放心、確保貿易戰不再爆發的「重大協議」短期內難以實現。兩國現有的關稅暫行協議將於11月到期。

欠缺達成協議氛圍

川普與習近平的談判風格迥異。川普傾向以交易式策略，利用籌碼追求短期成果；而習近平則依賴長期規劃，並以中國在製造與資源領域的優勢做為支撐。

川普現在堅持中國應撤回嚴格的稀土出口限制，但對習近平而言，稀土優勢是一項關鍵戰略資產，除非美方做出重大讓步，他不太可能退讓。

清華大學國際安全與戰略中心研究員孫成浩就指出：「中國的稀土優勢並非單純的談判籌碼，這使得北京幾乎不可能屈服於川普的要求。若要改變該政策，美方勢必須做出重大讓步，例如撤銷科技制裁，可是而這在當前華府政治環境下，幾乎不可能。」

事實上，華府現正考慮進一步收緊出口管制，擴大對含有美國軟體的設備銷往中國的限制，品項可能涵蓋電腦、引擎及其他商品。

拿台灣做交易籌碼？

華府一些對中強硬派擔心，川普強烈的「交易本能」與對採購承諾等貿易勝利的渴求，可能導致他做出政治上難以想像的國安讓步，包括偏離美國長期奉行的「戰略模糊」政策，甚至在台灣議題上作出妥協。北京已要求白宮正式聲明「反對台灣獨立」。而川普也承認，台灣可能會列入此次談判議題。他本周稍早表示，對習近平而言，「台灣大概是他最重視的議題」。

布魯金斯學會「全球中國計畫」共同負責人派翠西亞・金（Patricia Kim）說：「川普對台灣的態度並不傳統，與前任總統相比，他對台灣的支持顯得更加不冷不熱。這可能讓北京認為有空間可以施壓，或嘗試與川普進行交易，交換給川普一些東西。」

誰能撐得比較久

美中雙方對近期緊張升高的起因各執一詞。美方指責中國擴大出口管制是導火線；而北京則反駁稱，美國違背承諾，擴大制裁範圍至被列入黑名單企業的子公司。接著相互祭出懲罰措施與新一輪貿易對抗。

貿易對抗考驗著兩國承受經濟痛苦的能力。關稅已推升美國消費品價格，中國對於最大出口市場的准入大受衝擊。川普上周承認，他威脅中的關稅措施，「沒辦法持久」。

傳統保守派智庫「傳統基金會」資深研究員葉望輝（Steve Yates） 認為，川普仍擁有較多的經濟籌碼，因為中國對美國市場的依賴更高。但是，「他們可能高估了自己承受痛苦與混亂的能力」。