川普將會習近平 駐美代表處：與美行政部門密切溝通

中央社／ 華盛頓23日專電

高度受矚的川習會30日舉行，台灣議題料成討論焦點之一。美方是否循例會後向台灣簡報，駐美代表處今天表示，將與美國相關部門保持密切溝通。駐美代表俞大㵢先前則提到，沒有跡象顯示台灣將成交易對象。

白宮今天宣布，美國總統川普（Donald Trump）將在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間與中國國家主席習近平會晤，但未透露其他具體內容。這將是兩人2019年在日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。

中國官員與美方見面，幾無例外地要求美方以更強硬的「反對台灣獨立」取代傳統的「不支持台灣獨立」表述。此外，隨著美中領導人會面日期進入倒數，川普又盼與中國達成貿易協定下，有分析指台灣恐怕淪為籌碼。

美國智庫布魯金斯研究所 （Brookings Institution）研究員派翠西亞・金（Patricia M. Kim）9月撰文指出，由「不支持」改為語氣更強烈的「反對」，這不只是語義上的轉變，可能會被解讀為美國政策與北京主權主張保持一致。同時，中國一定會反對美國對台軍售，其中許多軍售仍在籌備中。

她呼籲美國政府明確表示，無論是政策措詞或是美國對台灣自衛能力的支持，都不在談判範圍之內。立場保持一致至關重要，這不只是原則問題，也是對未來脅迫行為的嚇阻。

派翠西亞・金表示，任何表明華府可能在長期台灣政策上妥協的訊號，都會鼓舞北京加大施壓，並削弱美國在整個印太地區的可信度。

駐美代表俞大㵢則於8日對媒體指出，台灣被當「談判籌碼」的情形應不會發生。美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）1日受訪時也說，川普曾清楚表示，美國不會改變一中政策，也遵循台灣關係法、三公報及六項保證。

俞大㵢說，兩個強權能溝通減少彼此誤會、消彌雙邊從貿易、科技到俄羅斯侵入烏克蘭等相關議題的問題，並非壞事。駐美代表處將密切注意，但沒有任何跡象顯示台灣會是被交易的對象。

APEC峰會10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表台灣出席。外交部長林佳龍16日表示，正安排並爭取林信義與川普等領袖會晤。

關稅 川普

延伸閱讀

美允烏克蘭用西方提供長程飛彈？川普發文否認：假新聞

民調：59%美國人支持承認巴勒斯坦國 6成認以反應過度

川普施壓普亭、澤倫斯基搖擺不定 俄烏難複製加薩停火

川普求償聯邦2.3億 怎麼賠？他說了算

相關新聞

川普3天後將訪日！東京美國大使館外1男朝警揮刀被捕

日本為了美國總統川普將於27日來訪，正在進行各項準備；而根據日本媒體報導，1名30多歲男子今天下午2時30分左右在東京的...

日媒：川普訪日期間 日美將簽署科技合作備忘錄

日本經濟新聞今天報導，美國總統川普下週訪問日本期間，日美兩國將簽署一份科技合作備忘錄（MOU），內容涵蓋人工智慧（AI）...

川普亞洲行凸顯貿易與關稅挑戰 各國重大議題一次看

美國總統川普即將啟程前往亞洲，訪問馬來西亞、日本及韓國，川普此行對區域內各國具有重大經濟意義，鑒於其與華府的關稅協議仍懸...

川普將訪日本！日相高市早苗首場施政演說 盼與川普會談強化日美同盟

日本新任首相高市早苗今天發表上任後首場施政演說時，提到即將訪日的美國總統川普（Donald Trump）。她表示，下週在...

川習會倒數？習近平將赴南韓出席APEC 美中韓元首日程安排曝光

在中共二十屆四中全會閉幕後，大陸官方宣布，大陸國家主席習近平將會於10月30日至11月1日赴南韓慶州出席亞太經合會第三十...

白宮宣布川習會10/30舉行 川普：先談芬太尼

白宮23日宣布川習會確定舉行，指川普擬在30日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他頭一個與習近平討論的議題會是芬太尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。