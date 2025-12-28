快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

公務員赴陸許可制 藍批邁向獨裁

聯合報／ 記者劉懿萱郭韋綺／連線報導

行政院拍板通過「兩岸人民關係條例」修正草案，公務員赴陸全面採許可制。國民黨立法院黨團昨天指，賴清德總統比前總統陳水扁還不如，限制交流是邁向獨裁的開始，且企圖立法限制公務員及立委赴陸前，要不要好好清理總統府內共諜？民眾黨立委林國成則批，現在已有國安法、兩岸條例限制又想修法，是在箝制人民自由嗎？

國民黨團說，今天是台北上海雙城論壇舉辦的日子，今年上海雙城論壇也被賴政府百般刁難，只能在年底倒數時刻，縮短時程舉行，光這件事就凸顯賴總統對施政無能的自卑與缺乏自信。

國民黨團說，面對兩岸交流與競爭，賴政府連讓公務員去中國大陸看看的勇氣都没有，這是台灣人民不幸。對比陳水扁開放兩岸小三通、包機直航，賴總統比陳水扁都不如；限制交流是邁向獨裁的開始，當看小紅書要翻牆，未來國人赴陸是否要回到過去從香港或日、韓中轉的日子，賴總統活成自己最討厭的樣子。

至於政院拍板管制立委、公務員赴陸需經許可，國民黨立委柯志恩說，立委是民選公職人員，不算公務人員體系，如果不清楚區分身分，都是劍指赴陸交流的藍營立委而來。

柯志恩批評民進黨明顯雙標，以目前揭露多起共諜案件，多發生在民進黨執政期間、民進黨黨內，涉案人很多都不是公務員，她認為用管制赴陸來處理國安問題，純粹要全面禁止與陸交流，民進黨一邊高舉國安大旗，一邊卻對自身陣營的漏洞輕輕放下，完全兩套標準，作法很難說服社會。

民眾黨立委林國成也說，如果立委犯錯，政府也有國安法、兩岸條例，現在修法是多此一舉。

至於是否會擋下修法？藍營人士說，待法案進到立法院後，研究條文所限制內容，才會跟白營討論決定，不管是在程委會封殺、院會一讀時復議擱置，任何方案都是選項之一。

公務員赴陸全面許可制 國民黨團：賴總統比陳水扁還不如

劉泰英爆收3億美元傭金被黑吃黑 陳水扁秀截圖撇清

影／鄭麗文透露有意赴陸見習近平 柯志恩：兩岸展開對話未必是壞事

藍拚南二都 柯志恩、謝龍介起跑

公務員赴陸全面許可制 國民黨團：賴總統比陳水扁還不如

行政院院會昨通過「兩岸人民關係條例」修正草案，立委赴陸採許可制，所有公務員赴陸也都納入管制。國民黨立法院黨團指，賴清德總...

公務員赴陸納管 翁曉玲批回到戒嚴：未來恐擴及所有台灣人民

行政院會26日通過台灣地區與大陸地區人民關係條例修法草案，公務員赴中國全面納管，國民黨立委翁曉玲今受訪時痛批，民進黨政府...

公職赴陸全面納管 草案罰則一次看 從立委到退役校官都有份

行政院會26日通過「兩岸人民關係條例」修法草案，公務員赴陸全面納管，新增10職等、警監4階以下人員，赴陸前須經所屬機關許可。

新聞眼／執政黨決心訂惡法 「流刺網」斷兩岸交流

在國民黨立委翁曉玲等人近日赴陸參加廈門台商活動後，行政院昨通過兩岸關係條例修正草案，擬將公務員赴陸採全面許可制，立委須經許可，民選公職人員若接觸中共黨政須公開揭露，此舉影響數十萬公務員，彰顯民進黨全面限縮兩岸交流決心。此法若通過，將成掌控人民自由旅行的惡法。

陸委會：增立委赴陸許可 回應社會期待

行政院拍板「兩岸條例」修法草案，新增赴陸管控範圍，陸委會昨指出，這次修法沒有特別增加要求，且「為了回應社會期待」，加入立委赴陸許可制。

