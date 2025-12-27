公務員赴陸全面許可制 國民黨團：賴總統比陳水扁還不如

行政院院會昨通過「兩岸人民關係條例」修正草案，立委赴陸採許可制，所有公務員赴陸也都納入管制。國民黨立法院黨團指，賴清德總統比前總統陳水扁還不如，限制交流是邁向獨裁的開始，且企圖立法限制公務員及立委赴陸前，要不要好好清理總統府內共諜？

國民黨團表示，面對兩岸交流與競爭，賴政府連讓公務員去中國大陸看看的勇氣都没有，這是台灣人民不幸，對比陳水扁開放兩岸小三通、包機直航，賴總統比陳水扁都不如；限制交流是邁向獨裁的開始，當看小紅書要翻牆，未來國人赴陸是否要回到過去從香港或日、韓中轉的日子，賴總統活成自己最討厭的樣子。

國民黨團說，明天是台北--上海雙城論壇舉辦的日子，今年上海雙城論壇也是被賴政府百般刁難，只能在年底倒數時刻，縮短時程舉行。光這件事就凸顯賴總統對自己失政無能的自卑與缺乏自信。

國民黨團說，過去是中國大陸限制一般民眾出國觀光、考察，現在卻是號稱自由民主台灣的賴總統開始搞鎖國。國民黨團嚴正指出，只有透過兩岸實質交流才能降低敵意、增進互信、避免誤判、增進溝通。如果賴總統對自己帶領的中華民國有信心，為何害怕交流？不要忘了全台最高層級的共諜就出自總統府，就在賴總統身邊。

國民黨團反問，賴總統企圖立法限制公務員及立委赴陸之前，要不要好好清理總統府內的共諜，總統府出共諜，現在有任何人負起政治責任了嗎？總統府現在共諜都肅清了嗎？總統賴清德要不要先向國人說清楚，講明白？

至於如何擋下法案，藍營人士說，待法案進到立法院後，研究條文所限制內容，才會跟白營討論決定，不管是在程委會封殺、一讀復議擱置、付委擱置還是朝野協商擱置，都是不排案手段。